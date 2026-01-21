Ubisoft cancela remake de Prince of Persia tras despidos masivos y reestructuración

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Ubisoft, el reconocido gigante francés de los videojuegos, anunció este miércoles la cancelación de seis títulos en desarrollo, incluido el esperado remake de Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo. La medida forma parte de un plan de reestructuración y ahorro que busca mejorar la eficiencia de la empresa frente a resultados financieros negativos.

REORGANIZACIÓN Y NUEVOS PLANES

La compañía detalló que cinco de sus entidades internas serán remodeladas para agrupar estudios de desarrollo, cada uno enfocado en un género creativo específico con autonomía financiera y responsabilidad total. Yves Guillemot, director general de Ubisoft, describió la reorganización como un "cambio radical" dentro de la empresa.

CANCELACIONES Y AJUSTES FINANCIEROS

Además del remake de Prince of Persia, Ubisoft canceló cuatro proyectos no anunciados y un juego para móviles, buscando concentrar recursos en títulos de mayor calidad. La empresa ya había reducido su plantilla en más de tres mil empleados y cerrado varios estudios en un plan de ahorro previo de 300 millones de euros, al que ahora se sumarán 200 millones adicionales en los próximos dos años.

Estas decisiones han afectado los resultados financieros de la compañía, que prevé para su ejercicio 2025/2026 una pérdida operativa superior a los mil millones de dólares, resultado también influenciado por aplazamientos y cancelaciones de otros videojuegos.

REACCIÓN DE LA INDUSTRIA Y JUGADORES

El anuncio generó sorpresa entre fanáticos de la franquicia Prince of Persia, que esperaban con entusiasmo el remake de uno de los títulos más emblemáticos de Ubisoft. Analistas del sector señalan que la reestructuración busca proteger la viabilidad a largo plazo de la empresa, aunque implica un duro golpe para empleados y proyectos en desarrollo.