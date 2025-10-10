Twitch Drops Battlefield 6: Cómo conseguir los skins exclusivos de operadores y vehículos

Battlefield 6 ya está disponible y, con su llegada, los jugadores pueden aprovechar una de las promociones más esperadas: los Twitch Drops. A través de esta función, es posible obtener recompensas exclusivas como skins de operadores, vehículos y paquetes de armas simplemente viendo transmisiones en la popular plataforma de streaming.

UN NUEVO COMIENZO PARA LA SAGA

Tras el tropiezo de Battlefield 2042, la nueva entrega de la franquicia llega con una jugabilidad más pulida, mejores gráficos y una propuesta que ha logrado reconquistar a los fanáticos. El título ya se encuentra disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, con su primera temporada oficialmente en marcha.

Desde su beta, Battlefield 6 demostró que DICE y EA aprendieron de los errores del pasado. Ahora, con la versión final, el foco vuelve a estar en su potente modo multijugador, donde los Twitch Drops ofrecen incentivos perfectos para quienes disfrutan del contenido en vivo.

¿QUÉ SON LOS TWITCH DROPS?

Los Twitch Drops son recompensas digitales que los jugadores pueden obtener al ver transmisiones de un juego específico en Twitch. En el caso de Battlefield 6, basta con vincular tu cuenta de EA con Twitch para participar.

Durante la semana de lanzamiento, desde hoy y hasta el 17 de octubre a las 20:59 horas (hora española), los jugadores podrán reclamar hasta cuatro recompensas distintas al cumplir ciertos requisitos dentro de la plataforma.

CÓMO OBTENER LAS RECOMPENSAS DE TWITCH DROPS

Para conseguir los premios, solo debes ver transmisiones de Battlefield 6 en canales que tengan activada la función de Drops. Esto suele indicarse en el título del directo. A continuación, se detallan las recompensas disponibles y cómo conseguirlas:

Skin de soldado "Versátil": suscríbete a un streamer elegible o regala una suscripción en su canal. También recibirás una insignia especial de Battlefield 6 para usar en el chat.

para usar en el chat. Placa de identificación "Called Shotgun": mira 1 hora de una transmisión de Battlefield 6 .

. Paquete de armas "Cyber War": mira 2 horas de directo.

Skin de vehículo "Green Falcon": mira 3 horas de contenido del juego.

Una vez cumplas los requisitos, las recompensas aparecerán en tu inventario de Twitch. Es importante reclamarlas dentro de las 24 horas siguientes para que se transfieran correctamente a tu cuenta de EA vinculada.

UNA OPORTUNIDAD PARA PERSONALIZAR TU EXPERIENCIA

Con estas recompensas, los jugadores pueden darle un toque único a sus operadores y vehículos dentro del campo de batalla. Además, es una forma sencilla de apoyar a los creadores de contenido que impulsan la comunidad del juego.

Battlefield 6 ya se encuentra disponible en formato físico y digital en tiendas como GAME, en sus versiones estándar y Phantom Edition. Si aún no lo has probado, esta puede ser la ocasión perfecta para regresar al campo de batalla y estrenar tus nuevas recompensas.