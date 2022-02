Tóxica dice a la ex de su novio que no suba fotos pues él las ve

Luego del reclamo, el hombre le envía mensajes a la joven, diciéndole que por exhibir su cuerpo nadie la tomaría en serio

Por: Edel Osuna

Las relaciones sentimentales suelen ser emocionantes al inicio, pero se tornan difíciles cuando las personas tienen una relación pasada que uno de los dos lleva a su presente y no quieren dejar atrás.

Eso justo le pasó a una joven argentina, pero ella decidió tomar cartas en el asunto y le envío algunos mensajes vía Instagram a la exnovia de su amado.

La tóxica joven se tomó el atrevimiento de pedirle a la examada de su novio que dejara de subir fotografías suyas a su cuenta, pues él seguía viendo sus publicaciones.

Las fotos de la exnovia eran de ella mostrando los avances que ha tenido con su cuerpo, pues empezó a ejercitarse; sintiéndose bien consigo misma, subió imágenes propias pero en bikini, a las cuales su exnovio les daba "like".

En los mensajes le decía que no le gustaba que su novio siguiera viéndola en las redes; sin embargo, la otra chica no cayó en provocación, por lo que sólo la dejó en "visto".

Ello provocó la molestia de la tóxica, por lo que remató diciendo: "además, nadie te va a tomar en serio si subes fotos así, un consejo nada más".

Y sin siquiera captar que ya la habían leído, pero no le respondía, le dice: "no quiero seguir con esta conversación", además de insultarla y decirle que tenía un cuerpo flaco, y otra vez las ofensivas palabras no encontraron eco en la joven.

Sin embargo, quien al ver lo que estaba pasando, el novio decidió intervenir, y le escribió a su exnovia, al decirle: "No te quiero dejar de seguir porque me encantas", y de paso la agredió verbalmente:

"Estuviste mal por tu cuerpo y ahora se nota que te pusiste como prioridad, por así decirlo, pero a mí me gustas desde que estabas más rellena, más para agarrar. (...) Igual mi novia tiene razón por ahí, no te toman en serio por las fotos que subís, ¿quién quiere a una novia que le muestra a todos el c*lo? A ver, decime. Ahora sí que cada quien hace con su c*la lo que quiera".

Harta de todo, la joven decidió capturar los mensajes y publicarlas en redes sociales, por lo que ahora la novia que se dice ofendida le llaman tóxica y manipuladora, y a él un dejado.