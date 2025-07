The Legend of Zelda live-action ya tiene a sus actores principales, conócelos aquí

Después del enorme éxito que tuvo Super Mario Bros.: La película, Nintendo continúa su apuesta por el cine con uno de sus títulos más icónicos: The Legend of Zelda.

Aunque ya se había confirmado que el estreno está previsto para 2027, ahora por fin se han dado a conocer los nombres de los actores que darán vida a los dos personajes principales de esta franquicia legendaria: Zelda y Link.

BO BRAGASON Y BENJAMIN EVAN AINSWORTH ENCABEZAN EL REPARTO

A través de una publicación en X (antes Twitter), el propio Shigeru Miyamoto, mente creativa detrás de muchos títulos de Nintendo, confirmó a Bo Bragason como la actriz encargada de interpretar a la princesa Zelda. De origen británico y con 21 años, Bragason ha tenido una carrera prometedora en Reino Unido, participando en la aclamada miniserie Three Girls de la BBC, y más recientemente en The Jetty y la serie Renegade Nell de Disney+.

Por su parte, el actor que encarnará a Link será Benjamin Evan Ainsworth, también nacido en Inglaterra y con una carrera que, pese a su juventud, ya incluye proyectos de renombre. Entre sus papeles más conocidos destacan su participación en The Haunting of Bly Manor de Netflix y la cinta Flora & Ulysses de Disney+. Además, fue la voz de Pinocho en la versión live-action del clásico animado de Disney+.

¿QUÉ JUEGO DE ZELDA PODRÍA SER LA BASE DE ESTA ADAPTACIÓN?

Con la revelación de estos actores, muchos fans ya comienzan a especular sobre qué entrega de la saga servirá como inspiración para esta película. Una pista importante está en la edad de los protagonistas: ambos tienen entre 16 y 21 años, lo cual coincide con las edades estimadas de Zelda y Link en juegos como Breath of the Wild. Este título ha sido uno de los más exitosos y reconocidos de toda la franquicia, por lo que no sería extraño que fuera la base para el guion de la película.

Sin embargo, también hay quienes sueñan con una adaptación de Ocarina of Time, considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Aunque esta posibilidad no está totalmente descartada, su compleja narrativa de saltos temporales requeriría versiones infantiles y adultas de los personajes, algo que por ahora parece poco probable.

UNA FECHA DE ESTRENO YA CONFIRMADA

Además de los actores, Miyamoto aprovechó la publicación para compartir una nueva fecha oficial de estreno: 7 de mayo de 2027. Aunque aún falta bastante para ver este ambicioso proyecto en la gran pantalla, el entusiasmo de los fans ya se siente en redes sociales.

Por ahora, toca esperar más noticias sobre el elenco, la historia y el equipo creativo detrás de esta prometedora adaptación. Sin duda, The Legend of Zelda en versión live-action es una de las producciones más esperadas por los amantes del cine y los videojuegos.