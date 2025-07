Revelan nuevos detalles de la versión remasterizada de Red Dead Redemption 2

Aunque Rockstar Games tiene toda su atención puesta en el esperado GTA VI, los rumores sobre una versión remasterizada de Red Dead Redemption 2 están cobrando fuerza.

A pesar de que el enfoque principal de la compañía parece estar en su próximo gran lanzamiento, una serie de pistas y filtraciones han puesto de nuevo en el radar al aclamado western protagonizado por Arthur Morgan.

De forma sorpresiva, Red Dead Online el modo multijugador del juego recibió una nueva actualización, lo que despertó sospechas entre los fans. Pero lo que realmente ha generado expectativa es la posibilidad de que Red Dead Redemption 2 llegue a la futura consola Nintendo Switch 2.

NUEVAS VERSIONES PARA CONSOLAS MODERNAS

Los rumores no se detienen ahí. Todo indica que Rockstar también prepara versiones nativas del juego para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Estas versiones no solo traerían mejoras gráficas y de rendimiento, sino que también podrían incluir una actualización gratuita o de pago para quienes ya tienen el juego en PS4 o Xbox One. Hasta el momento, los jugadores de consolas actuales solo pueden acceder al juego mediante retrocompatibilidad, sin mejoras sustanciales.

Uno de los indicios más reveladores proviene de una supuesta publicación en el sitio web de soporte de Rockstar, donde se hablaba de una "migración online" para Red Dead Redemption 2. Este tipo de función ha sido exclusiva hasta ahora de GTA V, permitiendo a los usuarios transferir su progreso entre generaciones de consolas.

La publicación fue detectada por un usuario de Reddit, y poco después fue eliminada del sitio oficial, lo que muchos interpretan como una confirmación involuntaria de los planes de Rockstar.

POSIBLE LANZAMIENTO ANTES DE GTA VI

Todo apunta a que Rockstar estaría preparando el terreno para relanzar Red Dead Redemption 2 con una versión remasterizada a finales de este mismo año.

Esto serviría como un movimiento estratégico previo al lanzamiento de GTA VI, generando emoción entre los seguidores de la compañía y reviviendo el interés por uno de los títulos más importantes de la última década.

Aunque aún no hay confirmación oficial, las pistas siguen apareciendo. Los fans del Viejo Oeste digital podrían volver a cabalgar con Arthur Morgan más pronto de lo que se esperaba.