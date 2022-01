"Te prometí que me graduaría": dedica título a su mamá fallecida

Un joven costarricense se las arregló para salir adelante tras la muerte de su madre y terminar sus estudios de preparatoria

Por: Ofelia Fierros

Ángelo Vargas, un joven estudiante de 20 años, se las arregló para salir adelante tras el fallecimiento de su madre, Sandra Serrano, de 36, y terminar sus estudios de preparatoria. "Te prometí que costara lo que costara me iba a graduar y esa promesa siempre estuvo en pie", escribió el joven al pie de una fotografía.

La madre de Ángelo murió en noviembre de 2020 y para sacar adelante a sus 4 hijos vendía postres en un carrito que jalaba por las calles de San José, Costa Rica.

El joven declaró a un medio local que su madre estaba muy ilusionada con asistir a su ceremonia de graduación y verlo recibir su certificado. "Mi ma me dijo cuando me gradué de noveno grado en el colegio, que se compraría un vestidito y se pondría bien guapa para ir conmigo".

El joven asistió a su ceremonia de graduación el pasado 20 de enero, acompañado por su bisabuela.

Ángelo dijo que no fue fácil lidiar con la pérdida de su madre, pero entendió que la vida tenía que seguir y lo que él quería hacer era cumplir con el sueño de su mamá y graduarse, por lo que tomó el carrito con el que ella trabajaba y salió a vender los postres para solventar sus estudios y los gastos familiares.

Inmediatamente después de recibir su certificado, el joven fue al cementerio donde está sepultada su madre para mostrárselo.

"Siempre luchaste y te esforzaste por darme todo y a veces yo no valoraba tu esfuerzo. Pero a pesar de todo tú siempre dabas el 100% por tus 4 hijos. Aunque tu mundo se estuviera cayendo, siempre fuimos tu motor. Tus cuatro pajaritos que son libres para volar", escribió en su publicación de Facebook.

El estudiante agradeció a las personas que lo apoyaron en la compra de pasteles y a quienes le ofrecieron ayuda para que terminara sus estudios.

"Gracias por ser un motor para mí. Ha sido un año muy duro. Gracias por ayudarme a cumplir un sueño, que también era el sueño de mi madre. Que Dios bendiga a todas las personas que aunque no tenían, me ayudaron y me regalaron palabras de motivación".

Ángelo dijo que su deseo es seguir estudiando y trabajar como policía.