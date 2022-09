Sugar daddy le regala casa y carro; ella "se enamora" de él

La pareja de "tórtolos" está conformada por Damea Williams, de 31 años de edad, y James Parker, de 67, a quienes la diferencia de 36 años entre ambos, aseguran, no les afecta.

De acuerdo con los dichos de la mujer, a través de su cuenta de Facebook, Damea, de oficio peluquera, contó que había tenido varias relaciones con hombres de su edad, pero no encontraba en ellos la estabilidad que tanto buscaba.

Por ello, en 2017, cuando tenía 26 años de edad publicó que buscaba un prospecto mayor de 50 años, y subrayó que ese hombre debía apoyarla con estabilidad tanto emocional, como financiera.

Entonces apareció James, quien la contactó y le contó que era militar, que estaba divorciado, y tenía una vida económica holgada, por lo que preguntó a Damea si accedía a que se convirtiera en su sugar daddy, lo que ella aceptó encantada.

Aunque al inicio la mujer se mostró insegura, poco a poco, dijo, empezó a descubrir que James era un hombre interesante.

"No esperaba enamorarme de mi ´sugar daddy´, pero me hizo ver la vida de otra manera. Puede que tenga 67 años, pero es muy activo y todavía tiene mucha energía. Creo que debe estar fingiendo su edad porque nada lo detiene en el dormitorio. Ahora no puedo imaginarme mi vida sin él".

Aunque al inicio James le daba alguna ayuda económica, al paso del tiempo se hicieron más cercanos, tanto así, que cuando a ella le robaron su carro, él le obsequió uno de casi un millón de pesos (50 mil dólares).

Además, le regaló una casa y también invirtió dinero en el negocio de peluquería de su amada, lo que cambió la vida de ella.

Luego de meses de cercanía, decidieron formalizar su relación y ahora están esperando a fin de año para casarse en Las Vegas.