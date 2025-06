Starbucks prepara el lanzamiento de su nueva bebida con alto contenido de proteína

En respuesta al creciente interés por productos funcionales y saludables, Starbucks está preparando una nueva bebida con alto contenido de proteína.

La cadena de café más grande del mundo está experimentando con una espuma fría que contiene entre 15 y 18 gramos de proteína, una opción diseñada para integrarse fácilmente a las bebidas favoritas de los clientes.

Este nuevo producto forma parte del programa piloto "Starting Five" que se está probando actualmente en cinco tiendas de Estados Unidos. Según la compañía, el objetivo es atender la creciente demanda de alimentos que no solo sean sabrosos, sino también beneficiosos para la salud.

UNA TENDENCIA QUE SIGUE CRECIENDO

El interés por los productos ricos en proteína ha ido en aumento, especialmente en países como México, donde el 73 por ciento de los consumidores asegura estar más enfocado en mejorar su alimentación que antes de la pandemia, según datos de NielsenIQ. Esta búsqueda por fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la energía y el rendimiento físico ha impulsado un notable crecimiento en el consumo de suplementos, barras energéticas y bebidas proteicas.

A nivel global, el mercado de productos con alto contenido de proteína alcanzó los 85 mil millones de dólares en 2024, y se espera que mantenga una tasa de crecimiento del 8 por ciento anual hasta 2030. En México, este tipo de consumo ha crecido un 32 por ciento en los últimos tres años.

La Generación Z ha jugado un papel clave en este auge, promoviendo desafíos como el de consumir 100 gramos de proteína al día, tendencia que se ha hecho viral en redes sociales como TikTok. Además, el uso de medicamentos GLP-1 para controlar el apetito ha hecho aún más relevante la necesidad de una dieta rica en proteínas, ya que ayuda a conservar la masa muscular durante estos tratamientos.

Brian Niccol, CEO de Starbucks, compartió que esta nueva espuma proteica está pensada para una gran variedad de consumidores: desde jóvenes de 20 años hasta mujeres de 50, incluyendo personas que ya siguen regímenes alimenticios con suplementos.

SOLUCIONANDO UN PROBLEMA COMÚN

La innovación nace de una observación muy puntual: clientes que mezclaban proteína en polvo por su cuenta con sus bebidas de Starbucks, lo que no siempre daba buenos resultados. "Vi a personas sacar su propia proteína de la bolsa o combinar bebidas proteicas como Fair Life con nuestros cafés", explicó Niccol. La textura resultante no era ideal, ya que la mezcla tendía a formar grmos.

El equipo de desarrollo encontró una solución al integrar la proteína directamente en la espuma fría, lo que elimina el problema de los grumos y conserva la textura cremosa característica de Starbucks.

¿CÓMO SERÁ ESTA NUEVA BEBIDA?

Aunque aún en fase de prueba, se sabe que la primera versión de esta espuma es de sabor plátano y se está probando con el clásico Iced Caffe Latte. Sin embargo, Starbucks asegura que su mezcla de proteína podrá añadirse a cualquiera de los sabores disponibles de espuma fría en el futuro.

Niccol también adelantó que, si bien el producto aún no está disponible a nivel nacional, no pasará mucho tiempo antes de que lo esté. "No es algo que vaya a tardar años. Es algo que tomará meses", afirmó el ejecutivo.

Esta apuesta por el bienestar posiciona a Starbucks en un terreno competitivo dentro del mercado de bebidas funcionales, con la promesa de combinar el sabor que ya enamora a sus clientes con los beneficios de un estilo de vida más saludable.