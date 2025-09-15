  • 24° C
¿Sientes que el tiempo se escapa? 5 Actividades para disfrutar en familia que cambiarán todo

En la rutina diaria, familias sienten que el tiempo se les escapa; especialistas recuerdan que lo importante es aprovechar los momentos disponibles

Entre el trabajo, la escuela, las responsabilidades del hogar y los compromisos personales, muchas familias sienten que los momentos compartidos se reducen a la mínima expresión. Sin embargo, especialistas en desarrollo familiar y psicología coinciden en que es posible transformar incluso los días más ocupados.

Los especialistas coinciden en que no se trata de tener largas horas disponibles, sino de aprovechar los momentos que sí tenemos para fortalecer los vínculos familiares

ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR EN FAMILIA QUE CAMBIARÁN TODO

Estas son cinco actividades que pueden ayudar a reconectar con la familia y aprovechar al máximo cada momento:

COCINAR JUNTOS

La cocina puede ser un espacio de unión y aprendizaje. Elegir recetas, medir ingredientes y cocinar en equipo convierte la preparación de alimentos en una experiencia compartida. Además, sentarse juntos a disfrutar lo preparado refuerza la sensación de logro y unión.

NOCHES DE JUEGOS DE MESA

Los juegos de mesa son una herramienta poderosa para fomentar la comunicación y la interacción entre todos los miembros de la familia.

CAMINATAS O PASEOS EN BICICLETA

Salir al aire libre es una manera de combinar ejercicio y tiempo en familia. Explorar el vecindario, visitar un parque o recorrer senderos naturales permite disfrutar del entorno y tener conversaciones más relajadas y profundas.

TALLERES CREATIVOS EN CASA

Actividades como pintar, dibujar, realizar manualidades o experimentar con proyectos sencillos de ciencia pueden despertar la creatividad de niños y adultos por igual.

CINE EN CASA CON TEMÁTICAS ESPECIALES

Transformar la sala de estar en un cine familiar, con palomitas y selección de películas favoritas, es una forma de entretenimiento que también fortalece los lazos familiares.

Especialistas señalan que el verdadero cambio no está en realizar una sola actividad extraordinaria, sino en integrar pequeños momentos de calidad de manera constante.

En un mundo donde la rutina parece absorber todo el tiempo disponible, estas actividades ofrecen un recordatorio de que los recuerdos más valiosos no dependen del dinero ni de los viajes, sino del interés genuino en compartir y disfrutar juntos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
