Shigeru Miyamoto revela un nuevo detalle de Super Mario Movie 2

El fenómeno que fue Super Mario Bros.: La Película sigue dando de qué hablar. Tras convertirse en la cinta de videojuegos más taquillera de la historia, con más de mil millones de dólares recaudados, la historia del querido fontanero de Nintendo se prepara para regresar a la pantalla grande con una secuela que promete grandes sorpresas.

SUPER MARIO WORLD: UN NUEVO MUNDO POR EXPLORAR

Durante la más reciente Junta de Accionistas de Nintendo, Shigeru Miyamoto, creador del icónico personaje, compartió escenario con Chris Meledandri, fundador de Illumination, para ofrecer algunas pistas sobre lo que traerá esta segunda entrega. Miyamoto aseguró que ya tienen definido el rumbo que tomará la historia, la cual calificó como "muy interesante".

Meledandri agregó que esta nueva película no solo será un regalo para los fans de siempre, sino que también está pensada para atraer a nuevas audiencias que tal vez aún no están familiarizadas con Mario o el universo de Nintendo.

Una filtración reciente reveló que el título tentativo de esta secuela sería Super Mario World, haciendo referencia al clásico videojuego que marcó una generación y que expandió el mundo del Reino Champiñón como nunca antes.

EL EQUIPO CREATIVO Y EL ELENCO ORIGINAL REGRESAN

Aaron Horvath y Michael Jelenic volverán a estar al frente de la dirección, mientras que el guion estará nuevamente en manos de Matthew Fogel. Como era de esperarse, todo el proceso creativo contará con la supervisión cercana de Miyamoto y Nintendo.

En cuanto al elenco, todo indica que los actores principales repetirán sus papeles. Chris Pratt volvería como Mario, acompañado por Charlie Day como Luigi, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach y Jack Black como el temible Bowser.

LA FECHA DE ESTRENO YA ESTÁ FIJADA

El estreno de Super Mario World está previsto para el 3 de abril de 2026, marcando el inicio de una nueva etapa para las adaptaciones cinematográficas de Nintendo. Pero eso no será todo: en 2027 llegará a los cines The Legend of Zelda, esta vez en formato de acción real bajo la dirección de Wes Ball, reconocido por su trabajo en El corredor del laberinto y El reino del planeta de los simios.

Los próximos años se perfilan como una auténtica fiesta para los fans de Nintendo, con dos grandes franquicias dando el salto al cine con fuerza renovada.