Se sube maquillado al Metro y usuarios le hacen bullying

En estos tiempos, la premisa de muchas personas estila en vestir o andar como se sientan cómodos y les haga sentir diferentes, por lo que un joven de la Ciudad de México no dudó en subir al Metro como él deseaba: maquillado .

Sin embargo, Damián Cervantes no pensó que mucha gente aún no concibe la idea de que las personas son libres, siempre y cuando, no afecten ni violenten el derecho de terceros.

Y es que cuando se subió al sistema de transporte colectivo maquillado, las burlas de algunos usuarios no se hicieron esperar.

A través de un video, Damián compartió su sentir, y narró que cuando estaba en la estación Pantitilán, unos jóvenes se mofaron de su maquillaje, pues lucía en el rostro sombra azul alrededor de los ojos, glitter, rubor y labial.

También dijo que habrá personas que lo culpen por salir arreglado así, pero él afirma que "sorry, yo vengo a ser feliz".

Y remató el video con una pregunta: "¿hasta cuándo creen que vivamos en paz y sin miedo de que nos ataquen?".

Al momento, el video ha sido reproducido casi tres millones de veces, y los más de 21 comentarios han sido de apoyo, entre los cuales le dicen que no es su culpa brillar tanto.