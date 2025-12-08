Santoral de hoy, 8 de diciembre: La Inmaculada Concepción, una de las fiestas marianas más importantes

Cada año, el 8 de diciembre ocupa un lugar especial en el santoral católico: la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, una celebración profundamente arraigada en el corazón del mundo católico. En esta fecha, los fieles contemplan con gozo el privilegio singular concedido por Dios a la Santísima Virgen María: haber sido preservada del pecado original desde el instante mismo en que comenzó su existencia.

SIGNIFICADO DEL DOGMA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Mientras que toda persona viene al mundo marcada por la herida del pecado original —según la enseñanza cristiana heredada de la falta cometida por Adán y Eva—, María recibió una gracia excepcional. Desde su concepción, Dios la protegió de esa condición para prepararla de manera perfecta como Madre de Jesús, el Salvador. Su pureza no solo es un regalo divino, sino un elemento clave dentro del proyecto de redención que, para los creyentes, culmina en Cristo.

Este misterio mariano ha sido parte de la tradición cristiana desde los primeros siglos, cuando los fieles ya reconocían a María como completamente pura y sin mancha. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando la Iglesia dio un paso definitivo para proclamarlo como verdades de fe. En 1854, el Papa Pío IX definió solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción mediante la bula Ineffabilis Deus, donde afirma que esta enseñanza proviene de la revelación divina y, por tanto, debe ser creída firmemente por todos los católicos.

DEVOCIÓN Y MANIFESTACIONES EN DIFERENTES PAÍSES

La proclamación del dogma tuvo una repercusión mundial. Ese 8 de diciembre, cientos de palomas mensajeras llevaron la noticia desde Roma, mientras se calcula que en más de 400 mil templos resonaron campanas en honor a la Virgen. Años después, en 1858, la misma María confirmaría este título durante las apariciones a Santa Bernardita en Lourdes, donde se presentó diciendo: "Yo soy la Inmaculada Concepción".

A lo largo del tiempo, esta devoción ha dejado una huella profunda en numerosos pueblos y culturas. Países de tradición hispana la veneran con especial cariño: es patrona de España y, en América Latina, su imagen se reconoce en múltiples advocaciones locales. En Nicaragua, por ejemplo, la popular "Purísima", representada en la imagen de Nuestra Señora de El Viejo, convoca manifestaciones multitudinarias de fe. En Paraguay, la Virgen de Caacupé —símbolo nacional— es también una representación de la Inmaculada Concepción.

Hoy, la celebración sigue viva en miles de iglesias y comunidades alrededor del planeta. Más que un recuerdo histórico, este día invita a meditar sobre la gracia, la esperanza y el papel esencial de María en la historia de la salvación.