Año bisiesto: ¿qué es, por qué existe y cuándo serán los próximos?

Cada cuatro años, el calendario suma un día adicional: el 29 de febrero. Este ajuste, conocido como año bisiesto, no es un capricho del tiempo, sino una corrección necesaria para mantener en sincronía nuestro calendario con el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol.

El 29 de febrero cumple una función esencial para mantener el orden de nuestras estaciones, festividades y actividades cotidianas. Sin este ajuste, con el paso del tiempo los veranos dejarían de caer en junio, la primavera avanzaría hacia febrero y la vida tal como la organizamos hoy se vería completamente alterada.

¿POR QUÉ EXISTEN LOS AÑOS BISIESTOS?

El año bisiesto existe porque la Tierra no tarda exactamente 365 días en completar su órbita alrededor del Sol, sino un poco más: alrededor de 365.25 días. Esa fracción, aparentemente mínima, ha obligado a civilizaciones antiguas, imperios y autoridades religiosas a intervenir en el calendario para evitar que se desincronizara del ciclo solar.

Gracias a estos ajustes, cada cuatro años se agrega un día adicional que mantiene el equilibrio temporal que rige la vida diaria.

Ese desfase de 0.25 días acumulado durante cuatro años se corrige agregando un día adicional. Sin esta medida, después de un siglo tendríamos un retraso de 25 días, y fenómenos estacionales comenzarían a ocurrir en meses equivocados. Tan solo en el hemisferio norte, el verano podría desplazarse hasta febrero.

¿CUÁNDO SERÁN LOS PRÓXIMOS?

El próximo año bisiesto será 2028, seguido por 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068 y 2072.

El calendario gregoriano, instaurado en 1582, definió reglas precisas:

Un año es bisiesto si es divisible entre 4.

Pero si también es divisible entre 100, entonces no es bisiesto.

A menos que sea divisible entre 400; en ese caso, sí lo es.

Aunque este sistema ha dado estabilidad durante siglos, los científicos consideran que aún puede perfeccionarse para reflejar con mayor exactitud el comportamiento astronómico.

¿QUIÉN INVENTÓ EL AÑO BISIESTO?

LOS EGIPCIOS

Fueron de las primeras civilizaciones en detectar la deriva del calendario. En el decreto de Canopo (238 a. C.) propusieron agregar un día extra cada cuatro años, entre el final del “Mes Menor” y el Año Nuevo. Sin embargo, la idea no prosperó por falta de apoyo entre los sacerdotes.

LOS ROMANOS

En el año 45 a. C., Julio César ordenó una reforma del calendario y convocó al astrónomo Sosígenes de Alejandría, quien recomendó introducir un día adicional cada cuatro años. Nació así el calendario juliano. Pero esta solución sobrecorrigió el problema y, con el tiempo, provocó un desfase de un día cada 128 años.

EL PAPA GREGORIO XIII

Para corregir ese error acumulado, en 1582 se implantó el Calendario Gregoriano, que eliminó 10 días del calendario y estableció las reglas actuales para determinar los años bisiestos. Desde entonces, este modelo sigue siendo la base del calendario civil en gran parte del mundo.