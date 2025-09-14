Santoral de hoy 14 de septiembre: Exaltación de la Santa Cruz, un símbolo arraigado en la identidad y la fe

Cada año, la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz nos invita a mirar más allá de la madera y el metal. Celebramos el trofeo definitivo, la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Esta conmemoración tiene sus raíces en un evento histórico monumental; la dedicación de la Basílica de la Resurrección (también conocida como el Martyrion) en el año 335. Ordenada por el emperador Constantino en el mismo Gólgota, este sagrado lugar, que custodia el Sepulcro de Cristo, se convirtió en el escenario para ensalzar la Cruz como el signo pascual que anuncia, incluso, su segunda Venida.

Para la fe cristiana, el madero de la Cruz nunca fue visto como un simple instrumento de tortura. Desde los primeros siglos, se comprendió como el trono sublime desde donde Cristo Rey reinó, venció al mal y obtuvo la salvación para la humanidad. Es, por ello, la reliquia más preciosa, el altar donde el sacrificio del Salvador redimió al mundo entero. Esta transformación de un símbolo de ignominia en el máximo emblema de amor y esperanza es el corazón del mensaje cristiano.

EL PODER DE LA SEÑAL

La historia de la Cruz no solo se escribe en grandes basílicas, sino también en la vida de los creyentes. De acuerdo con AciPrensa, relatos como el de San Antonio Abad, en el siglo IV, muestran su poder espiritual. Se cuenta que el santo vencía los ataques y terribles tentaciones del demonio simplemente haciendo la señal de la cruz, un gesto que bastaba para que el mal huyera. Esta práctica se adoptó rápidamente, y hasta el día de hoy, los cristianos lo utilizan para invocar la protección de Dios frente a los peligros visibles e invisibles que acechan la vida diaria.

LA CRUZ, RAÍZ VIVA DE NUESTRA IDENTIDAD

En Hispanoamérica, la Cruz no es una reliquia del pasado; está viva y arraigada en lo más profundo de nuestra identidad. Coronando montañas a la vista de todos, presidiendo los campanarios de nuestras iglesias, o habitando con devoción en un rincón de nuestros hogares, su silueta es un recordatorio constante. Está presente en escuelas y hospitales. Es una herencia que une fe, cultura y tradición.

Hoy, exaltamos la Santa Cruz. Llevémosla siempre cerca, no como un adorno, sino como un recordatorio grabado en el corazón, que por este madero ha venido la alegría al mundo entero.

SANTOS QUE CELEBRAN SU DÍA HOY: