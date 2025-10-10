  • 24° C
Santoral de hoy, 10 de octubre: ¿Qué santos celebra este día la Iglesia Católica?

Cada una de estas personas es venerada por su testimonio de fe y por su entrega a los valores del cristianismo

Oct. 10, 2025
Santo Tomás de Villanueva, una de las figuras de la Iglesia Católica celebrada hoy.
Este viernes 10 de octubre, el Santoral de la Iglesia Católica recuerda a varios santos y beatos que, a lo largo de la historia, dedicaron sus vidas a la fe y a la evangelización. En esta jornada destaca especialmente la figura de Santo Tomás de Villanueva, un fraile agustino español conocido por su caridad, humildad y entrega a los más necesitados.

¿QUIÉN FUE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA?

Nacido en 1488 en Fuenllana, España, San Tomás de Villanueva fue arzobispo de Valencia y miembro de la Orden de San Agustín. Su legado perdura por su labor a favor de los pobres, a quienes asistía con sus propios recursos. Además de su compromiso con la caridad, fue un reformador religioso y un gran predicador de su tiempo.

Murió en 1555 y fue canonizado por el papa Alejandro VII en 1658. Es recordado cada 10 de octubre por su ejemplo de vida sencilla, generosa y profundamente cristiana.

OTROS SANTOS CONMEMORADOS ESTE 10 DE OCTUBRE

Además de San Tomás de Villanueva, el santoral de este día recuerda a las siguientes figuras:

  • Santa Eulampia y San Eulampio de Nicomedia (siglo IV) – Turquía

Hermana y hermano mártires durante la persecución del emperador Diocleciano en Nicomedia (actual Turquía). Su testimonio de fe y valentía se celebra como símbolo de fidelidad en tiempos de opresión.

  • Beata Ángela María Truszkowska (siglo XIX) – Polonia

Fundadora de la Congregación Franciscana de San Félix de Cantalicio, dedicó su vida a la atención de niños abandonados, pobres y marginados. Fue una figura clave en la obra social y religiosa del siglo XIX en Polonia.

  • San Cerbonio de Populonia (siglo VI) – Italia

Obispo de Populonia, huyó a la isla de Elba durante la invasión lombarda, donde dio testimonio de fe y virtud, según el papa San Gregorio Magno.

  • San Claro de Nantes (siglo IV) – Francia

Primer obispo de la ciudad de Nantes, en la antigua Galia. Su labor evangelizadora y organizadora sentó las bases del cristianismo en esa región.

  • Beato Daniel Comboni (siglo XIX) – Sudán / Italia

Fundador del Instituto para las Misiones en África, fue obispo misionero en Sudán. Trabajó incansablemente por la dignidad humana y la evangelización del continente africano.

  • Beato Eduardo Detkens (siglo XX) – Austria / Polonia

Sacerdote polaco martirizado durante el régimen nazi. Murió en una cámara de gas en el campo de concentración de Linz, Austria.

  • San Gereón y compañeros mártires (siglo IV) – Alemania

Militares mártires en Colonia, Germania. Fueron ejecutados por negarse a renunciar a su fe cristiana.

  • San Juan de Bridlington (siglo XIV) – Inglaterra

Presbítero y prior del monasterio de Canónigos Regulares de San Agustín. Fue célebre por su vida de oración, austeridad y bondad.

  • Beato León Wetmanski (siglo XX) – Polonia

Obispo auxiliar de Plock, fue arrestado por el régimen nazi y murió mártir en un campo de concentración en Dzialdowo.

  • San Paulino de Rochester (siglo VII) – Inglaterra

Discípulo del papa San Gregorio Magno y primer obispo de York. Bautizó al rey Edwino de Northumbria y a su pueblo, siendo figura clave en la cristianización de Inglaterra.

  • San Pinito de Cnosos (siglo II) – Creta

Obispo de Cnosos, se distinguió por su sabiduría y por sus escritos en defensa de la fe, en una época de expansión del cristianismo en el Imperio Romano.

  • Santa Tanca de Ramerude (siglo VI/VII) – Francia

Virgen y mártir que, según la tradición, fue asesinada por defender su pureza. Su ejemplo es símbolo de fortaleza y convicción cristiana.

  • Santa Telquilde de Jouarre (siglo VII) – Francia

Abadesa del monasterio de Jouarre, de noble cuna y reconocida por su vida austera. Enseñó a las religiosas a prepararse espiritualmente para el encuentro con Cristo.

Ofelia Fierros
Ofelia Fierros

Coeditora web. Desde 2014 me he desarrollado como correctora en el área impresa y redactora en el área digital de Diario del Yaqui. 


