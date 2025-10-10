Viral
Noticiero Sonora a Diario, con Joel Gutiérrez; viernes 10 de octubre de 2025
Empieza el día y entérate de las mejores noticias que suceden en Sonora; lunes a viernes de 7:00 a 8:30 de la mañanaRedacciónOct. 10, 2025
Contenido Relacionado
Viral
El dip de queso crema más fácil y delicioso, ideal para botanas y fiestasJhoanna Ontiveros PerazaOctubre 10, 2025
Esta botana ideal para fiestas se ha ganado un lugar privilegiado en la mesa de los mexicanos por su cremosidad y versatilidad
Viral
¿Quieres comer saludable? Así puedes preparar tortitas de zanahoria con avenaEdel OsunaOctubre 09, 2025
Este maravilloso alimento contiene minerales y antioxidantes que benefician desde la vista y la salud, hasta la piel y el sistema digestivo
Viral
Escuchar el canto de los pájaros mejora la salud mental, según estudios científicosCésar LeyvaOctubre 09, 2025
Especialista menciona que nuestra mente está programada para conectar con otros seres, y esa conexión se extiende a la naturaleza