Escuchar el canto de los pájaros mejora la salud mental, según estudios científicos

Escuchar el canto de los pájaros no solo resulta placentero, sino que también es una forma natural de cuidar la salud mental. Diversas investigaciones científicas han comprobado que los sonidos de las aves pueden aliviar los síntomas de ansiedad y depresión, además de mejorar el bienestar emocional.

Este espectáculo sonoro tiene un efecto positivo en el cerebro humano. De acuerdo con la psicóloga ambiental Cindy Frantz, nuestra mente está programada para conectar con otros seres, y esa conexión se extiende a la naturaleza, incluidos los pájaros.

Un estudio publicado en Scientific Reports reveló que las personas que escuchaban o veían aves reportaban una sensación de bienestar mental significativamente mayor, incluso después de considerar otros factores como la presencia de árboles o cuerpos de agua. Este efecto positivo podía durar varias horas.

Otra investigación también en Scientific Reports, mostró que escuchar seis minutos de canto de aves reducía los niveles de depresión y ansiedad, especialmente cuando los sonidos provenían de varias especies distintas. Por el contrario, quienes escucharon ruidos urbanos, como el tráfico, se sintieron más estresados y deprimidos.

PÁJAROS TRANSMITEN SEÑAL DE SEGURIDAD

Un experimento realizado por la Universidad Politécnica Estatal de California reforzó estos hallazgos. Los investigadores ocultaron altavoces en senderos naturales para reproducir cantos de aves y simular una mayor biodiversidad. Los visitantes que escucharon estos sonidos reportaron una mayor "claridad mental" y sensación de bienestar.

Los expertos creen que el canto de los pájaros transmite una señal de seguridad ancestral pues cuando los pájaros cantan, el entorno es seguro y tranquilo. Además, escuchar sus melodías favorece la atención plena y ayuda a centrar la mente en el presente, lo que reduce la rumiación y el estrés.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, la ciencia confirma que unos minutos de canto de aves pueden ser un auténtico bálsamo para el cerebro.