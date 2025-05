¿Qué significa que el refrigerador tiré agua y no enfríe?

Contar con un refrigerador o frigorífico, en especial, en sitios donde la temperatura es muy elevada o de calor extremo, se convierte en un gran aliado, en especial para preservar los alimentos.

Sin embargo, no son infalibles, por lo que hay momentos en que suelen fallar, pero se prende más la alarma cuando te das cuenta que tu electrodoméstico empieza a presentar problemas.

Uno de estos motivos de alerta es que tiran agua y, de paso, no enfrían, por lo que aquí te mostramos algunos puntos para que averigües por qué ocurre esto.

POR ESTOS MOTIVOS EL REFRI TIRA AGUA Y NO ENFRÍA

Cuando encuentras un charco justo debajo del refrigerador de inmediato piensas “¡Ya valió!”; sin embargo, esto es algo más común de lo que parece, y es también señal de advertencia de fallas técnicas serias.

Desagüe del sistema de deshielo tapado: Esta es la causa más común. Los refrigeradores modernos generan pequeñas cantidades de agua durante el ciclo de deshielo automático. Esta agua debe drenar a través de un pequeño canal en la parte trasera. Si el canal está bloqueado por restos de comida, polvo o incluso hielo acumulado, el agua no puede salir adecuadamente y termina escurriendo al interior del refrigerador o al suelo.

Problemas en el ventilador: Si el ventilador no funciona correctamente o gira con dificultad, el aire frío no se distribuye de manera uniforme. Como resultado, algunas zonas del refrigerador no se enfrían adecuadamente, y el sistema puede trabajar de más para compensar.

Goma de la puerta en mal estado: La goma o sello de la puerta es esencial para mantener el aire frío dentro del refrigerador. Si está dañada o mal ajustada, permite la entrada de aire caliente. Esto provoca una condensación excesiva, haciendo que el compresor trabaje más y se generen escurrimientos de agua.

Desajuste del termostato: Si el termostato no está bien calibrado, el motor puede no activarse a tiempo, afectando el rendimiento del refrigerador. Esto también puede contribuir a la formación de agua en exceso y problemas de temperatura interna.

ESTO DEBES HACER SI TU REFRIGERADOR TIRA AGUA Y NO ENFRÍA

En caso de que la situación ya se haya presentado, lo primero que debes hacer es limpiar el sistema de drenaje regularmente para evitar bloqueos; segundo, revisa la goma de la puerta y, si está desgastada, sustitúyela; tres, verifica que el ventilador esté funcionando y escucha si hay ruidos extraños; y cuarto, ajusta correctamente el termostato para mantener una temperatura estable.

Atender estos detalles a tiempo no solo evitará filtraciones de agua, sino que también alargará la vida útil de tu refrigerador y evitará un gasto mayor en reparaciones o reemplazo.