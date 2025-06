¿Qué pasaría si todas las ratas del planeta desaparecieran? Esto dice la IA

Aunque las ratas son conocidas por ser plagas espantosas, en un mundo sin los roedores traería consecuencias.

¿Se estabilizarían los ecosistemas o se desataría el caos? Una reciente investigación combinada con el análisis de inteligencia artificial revela un panorama complejo, lleno de sorpresas e implicaciones insospechadas.

UNA AUSENCIA QUE NO ES LA PANACEA URBANA

En entornos urbanos como Nueva York, varios expertos coinciden en que eliminar las ratas no traería grandes beneficios ecológicos directos. Según Jason Munshi-South, biólogo de la Universidad de Fordham, "no creo que las ratas sean una parte importante del ecosistema urbano; si desaparecieran, no nos afectaría negativamente".

De hecho, muchas de las funciones que cumplen, como limpiar basura y dispersar semillas, podrían ser asumidas por hormigas u otros insectos.

Además, aparte de la desaparición de un posible foco de estrés y daño a la salud humana las ratas pueden morder y provocar ansiedad en personas que conviven con ellas – la ciudad seguiría respirando sin mayor trastorno.

IMPACTO EN LA VIDA SILVESTRE Y BIOLOGÍA INSULAR

Sin embargo, en regiones naturales y especialmente en islas, el panorama es totalmente distinto. Las ratas son uno de los predadores invasores más devastadores: han provocado entre el 40 % y el 60 % de las extinciones de aves y reptiles en islas desde el año 1600.

En islas protegidas como las Galápagos o Nueva Zelanda, erradicar las ratas ha conducido a una recuperación notable de aves, tortugas e incluso de la salud de los arrecifes de coral, gracias al retorno de los nutrientes aportados por el guano de aves.

CONSECUENCIAS EN LA CADENA ALIMENTICIA GLOBAL

Las ratas también son una fuente de alimento fundamental para numerosos depredadores, desde aves rapaces hasta serpientes, zorros o coyotes. Su desaparición crearía un desequilibrio notable: muchas especies perderían una parte importante de su dieta y podrían disminuir en número, al menos hasta que los depredadores se adapten.

Además, las ratas juegan un papel clave en la dispersión de semillas y en la descomposición de materia orgánica, funciones esenciales para la regeneración de plantas y la salud del suelo.

Las ratas han sido piezas fundamentales en la investigación científica y médica durante décadas. Su desaparición significaría replantear estudios cruciales en farmacología, neurociencia e incluso genética. Sustituirlas por otros animales es posible, pero con costos más altos y ciertos límites éticos y biológicos.

¿BENEFICIO O PROBLEMA?

Eliminar todas las ratas del planeta no sería una solución mágica ni para las ciudades ni para la salud humana. En entornos naturales principalmente en islas podría suponer una mejora notable en biodiversidad y recuperación ecológica.

Pero a nivel global y humano, sus funciones vitales en la cadena alimentaria, los servicios ecológicos y la investigación representan un cúmulo de beneficios que no conviene subestimar.