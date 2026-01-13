¿Qué es la tendencia "365 Botones"? El nuevo viral de TikTok en México

Los llamados "365 botones" se han convertido en la primera gran tendencia viral de TikTok en este 2026. Lo que inició como una idea personal para enfrentar el paso del tiempo terminó por transformarse en un fenómeno cultural que ha conectado con miles de usuarios en redes sociales, al punto de convertirse en una especie de lema sobre hacer las cosas sin tener que dar explicaciones.

Aunque para muchos el concepto resulta confuso a primera vista, eso no ha impedido que la dinámica gane relevancia y conversación dentro y fuera de la plataforma.

La historia comenzó con una usuaria de TikTok identificada como Tamara, conocida en la red social como @flylikeadove. En uno de sus videos compartió su propósito para el año: comprar 365 botones, uno por cada día, como una forma simbólica de ser más consciente del tiempo que pasa.

En su publicación, explicó que la idea surgía de un temor muy común: sentir que los días avanzan demasiado rápido. Su intención, dijo, era recordarse diariamente la importancia de aprovechar cada jornada y no dejar que el año se escape sin darse cuenta.

LAS PREGUNTAS QUE DETONARON LA CONVERSACIÓN

El video despertó una avalancha de comentarios. Muchos usuarios comenzaron a cuestionar el sentido práctico de los botones y qué pensaba hacer con ellos. Algunos se preguntaban si los guardaría, si los usaría como contador del tiempo o si tenían algún valor más allá del simbolismo.

Ante las dudas, Tamara aclaró que no había una dinámica compleja detrás de su propuesta. Los botones solo servían como recordatorio visual del paso de los días y como una herramienta personal para mantenerse presente y consciente del tiempo.



Lejos de frenar la curiosidad, las explicaciones generaron aún más comentarios. Fue entonces cuando una respuesta de Tamara, aparentemente dicha desde el hartazgo, terminó por detonar el fenómeno viral. En uno de sus mensajes señaló que la idea solo tenía que tener sentido para ella y que no sentía la necesidad de explicarla a nadie más.