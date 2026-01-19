  • 24° C
Viral

¿Por qué las nuevas generaciones ya no quieren ascender en sus trabajos?

Conoce por qué los jóvenes evitan promociones laborales y optan por conservar su rutina, libertad y tiempo personal

Ene. 19, 2026
Jóvenes profesionales priorizan bienestar y flexibilidad por encima de ascensos dentro de sus trabajos
En los últimos años, se ha observado un cambio notable en la manera en que las nuevas generaciones, especialmente los millennials y la generación Z, perciben el ascenso laboral. Mientras que antes escalar en la empresa se consideraba un signo de éxito, hoy muchos jóvenes priorizan otros aspectos de su vida profesional y personal.

Expertos en recursos humanos señalan que esta tendencia refleja cambios culturales, tecnológicos y de valores, donde la calidad de vida y la satisfacción personal pesan más que los títulos o cargos altos.

MOTIVOS POR LOS QUE EVITAN ASCENDER

  • Evitan estrés extra. Subir de puesto suele significar más responsabilidades y presión, algo que muchos prefieren evitar para cuidar su bienestar.

  • No siempre hay más dinero. El ascenso no siempre viene con un aumento significativo, así que algunos prefieren quedarse donde están.

  • Quieren más libertad. Prefieren horarios flexibles y la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, en vez de estar atados a la oficina.

  • Buscan equilibrio vida-trabajo. No quieren que el trabajo consuma todo su tiempo; valoran tener tiempo para hobbies, familia y amigos.

  • Prefieren independencia. Muchos sueñan con emprender o trabajar en proyectos propios en lugar de asumir jerarquías corporativas.

  • No se sienten motivados por la oficina. Ambientes muy competitivos o poco creativos desaniman a quienes buscan diversión y sentido en lo que hacen.

  • Emprendimiento y proyectos propios.

IMPLICACIONES PARA LAS EMPRESAS

Esta tendencia representa un reto para las compañías, que deben replantear sus estrategias de retención y desarrollo de talento. Programas de mentoría, salarios justos, flexibilidad y reconocimiento pueden ser clave para atraer y mantener a estos empleados sin forzarlos a subir en la jerarquía tradicional.

Al final, las nuevas generaciones buscan equilibrio, propósito y satisfacción, dejando en segundo plano la idea de que el éxito solo se mide por el cargo que ocupan dentro de una empresa.

Fernanda Rodríguez
