Pide prestado, le ofrecen trabajo y se ofende; se dice mantenida

La historia la contó Peirov Emily, quien subió a su cuenta un video en el que exhibe a la mujer, con quien a través de su WhatsApp sostuvo el altercado.

EL CONFLICTO

Según Emily, una amiga le pidió un préstamo de 800 pesos para comprar leche y pañales a su hija, pues había tenido una pelea con el padre de la pequeña, al que llamo Ángel.

"Hola amiga, quería ver si me volverías a prestar 800 pesos. Es que la niña no tiene pañales, ni leche y me peleé con Ángel", se lee.

La tiktoker no se negó a prestarle; sin embargo, le dice que aunque ya le había facilitado dinero antes y que no se lo había pagado.

"Si te los puedo prestar, pero anteriormente ya te he prestado y no me pagaste", respondió Emily.

Su amiga le responde que está consciente de ello y que no se preocupara, que le pagaría en cuanto tuviera el dinero.

Creyendo que haría algo mejor, la usuaria se atrevió a ofrecerle trabajo a la mujer, pero la reacción de ésta no fue ni por asomo de agradecimiento.

Y es que respondió, con tono molesto, que debido a que cuidaba a su hija no podía trabajar y que prefería soportar a Ángel, que trabajar, pues eso no le gustaba.

"No, yo no puedo trabajar ahorita por la niña, aparte trabajar eso no me gusta. Mejor le aguantó sus ma... al Ángel".

Emily intentó convencer a su amiga de que aceptara la propuesta, para que no dependiera de nadie, pero la otra se indignó y le espetó que sólo le pedía prestado, no que interfiriera en su vida.

"Y si tanto te preocupa que no te vaya a pagar, mejor regálamelo, al cabo a ti te va muy bien", le reviró a la tiktoker.

Ésta le respondió que el dinero no se regala, lo que acabó por detonar la ira de la fémina, quien la llamó "muerta de hambre".

Al final de esa charla, la mujer bloqueó a Emily, por no prestarle dinero; en tanto, la usuaria optó por subir la conversación a su cuenta de TikTok.

En cuanto su ahora examiga se enteró de la publicación, la desbloqueó y le exigió que retirara el video, pero ésta se negó, pese a que le amenazó porque habría consecuencias.

A la fecha, el video se viralizó y lleva más de tres millones de reproducciones, y casi llega a los 300 mil comentarios, en lo que los internautas tunden a la "mantenida".