¿Nintendo Switch 2 en problemas? Estudios expresan preocupación por las bajas ventas de sus juegos

El lanzamiento de la Nintendo Switch 2 fue recibido con entusiasmo por millones de jugadores. En sus primeros días a la venta, logró superar los 3 millones de unidades vendidas, generando altas expectativas entre estudios y editores de videojuegos.

Sin embargo, no todo ha sido positivo, especialmente para las compañías third-party que apostaron por llevar sus títulos a esta nueva consola.

JUEGOS DE TERCEROS NO CONVENCEN AL PÚBLICO

De acuerdo con un reporte publicado por The Game Business y retomado por VGC, varios desarrolladores han manifestado su decepción con los resultados de ventas de sus juegos en Switch 2.

Aunque se esperaba que la demanda por nuevos títulos fuera alta, la realidad fue otra: la mayoría de los juegos de terceros tuvieron un rendimiento por debajo de lo previsto.

Uno de los pocos títulos que logró destacar fue Cyberpunk 2077, cuya versión adaptada a Switch 2 fue bien recibida. A pesar de no contar con cifras exactas, se reconoce que fue una de las pocas excepciones exitosas. En contraste, otros juegos vendieron incluso menos de lo que sus propios editores estimaban en sus pronósticos más bajos.

La preferencia de los jugadores por los títulos exclusivos de Nintendo quedó en evidencia. En Estados Unidos, el 62 por ciento de los juegos físicos vendidos durante la semana de lanzamiento fueron exclusivos de la consola, mientras que en Reino Unido esta cifra alcanzó el 86 porciento. Juegos como Mario Kart World y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en su versión para Switch 2 dominaron las ventas.

Este panorama ha generado dudas entre los estudios sobre el futuro del apoyo third-party en la plataforma, un reto con el que Nintendo ya ha lidiado en generaciones anteriores.

¿POR QUÉ NO FUNCIONARON LOS JUEGOS THIRD-PARTY?

Varios factores han sido señalados como posibles responsables del bajo interés en los juegos de terceros. En primer lugar, muchos de los títulos disponibles en el estreno eran versiones relanzadas de juegos que ya habían estado disponibles en otras plataformas, lo que redujo su atractivo para los jugadores.

Además, la retrocompatibilidad de la Switch 2 permitió a los usuarios seguir disfrutando de sus juegos anteriores sin necesidad de adquirir nuevos títulos. También se señala el polémico uso de las Game Key-Cards y la falta de reseñas específicas de los juegos en su nueva versión como elementos que pudieron influir negativamente.

ESPERANZA EN NUEVOS LANZAMIENTOS

Pese a este arranque complicado para los estudios externos, algunos expertos mantienen una visión optimista. Confían en que el panorama cambiará con el tiempo, sobre todo cuando lleguen nuevos lanzamientos diseñados específicamente para Switch 2 o cuando se estrenen versiones simultáneas en múltiples plataformas.

Por ahora, Nintendo Switch 2 enfrenta un reto importante: mantener el interés de los desarrolladores externos, quienes podrían reconsiderar su apoyo si las ventas no repuntan.