Niña canta durante el funeral de su abuelo; le dicen "imprudente"

"Lo van a enterrar, lo van enterrar"... refiere la pequeña en su melodía; se hace viral la canción en TikTok

Por: Edel Osuna

Es ya común que durante las exequias fúnebres, alguien interprete las canciones favoritas del fallecido e, incluso, que le dediquen una composición exclusiva, y justo fue lo que hizo que una pequeñita realizara en honor a su abuelo y ahora es considerada "La niña más imprudente del mundo".

De acuerdo con el usuario de TikTok @joshjauregui, quien estaba en el funeral, recibió una petición especial: que le diera el micrófono a una niña, que le cantaría una canción a su abuelo.

Jamás pensó en lo que vendría, pues al darle el altavoz, la pequeña empezó a improvisar una melodía que ya quedó para la posteridad.

"Te, te, te amo a ti. Cuando yo te, te voy a amar y cuando yo me voy, y cuando yo me voy. Contigo yo me voy a llorar cuando llore ya, se va a enterrar, se va a enterrar y yo lo voy a en, en, en... lo van a enterrar, lo van a enterrar y cuando ya se va, ya se va...", fue la letra que cantó la dulce pequeña.

El video, al parecer, lo captó otro familiar que se encontraba en el momento del velorio y capturó la interpretación de la niña que, más que molestar, les causó ternura y hasta cierto humor.

Asimismo, el material lo compartió el tiktoker en su cuenta, y al momento se acerca a las 200 mil interacciones y cerca de seis mil comentarios.

Entre las reacciones de los internautas refirieron que la niña no fue imprudente, sino quien se lo dio, aunque se justificó al decir que le habían pedido se lo entregara.

El tiktoker y los usuarios se tomaron con humor la canción de la niña, ya que ella improvisó, por lo que mencionaron que no fue imprudencia, sino inocencia. "La niña no fue imprudente, fue quien le dio el micrófono".

El usuario de TikTok dijo que él fue quien le dio el micrófono; sin embargo, mencionó que a él le dijeron que la niña había preparado algo.

Y aunque podría haber sido una letra improvisada, con su inocencia la niña cambió un poco la tristeza por una leve sonrisa entre los dolientes.