  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 6 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Netflix dejará de funcionar en estos dispositivos a partir del 15 de febrero de 2026

Usuarios deberán revisar compatibilidad tecnológica, los modelos antiguos y las alternativas externas para continuar usando la plataforma normalmente

Feb. 06, 2026
Netflix es una plataforma de streaming que permite ver películas, series, documentales y otros contenidos audiovisuales a través de internet, sin necesidad de televisión por cable ni horarios fijos
Netflix es una plataforma de streaming que permite ver películas, series, documentales y otros contenidos audiovisuales a través de internet, sin necesidad de televisión por cable ni horarios fijos

Las plataformas de streaming desplazaron a la televisión tradicional y Netflix se consolidó como una de las aplicaciones más utilizadas para ver series y películas en todo el mundo.

Sin embargo, a partir del 15 de febrero de 2026, la plataforma dejará de estar disponible en una amplia lista de televisores inteligentes y dispositivos móviles que ya no cumplen con los nuevos requisitos tecnológicos. La medida impactará principalmente a usuarios que aún utilizan equipos lanzados hace más de diez años.

TELEVISORES QUE DEJARÁN DE TENER NETFLIX EN 2026

A partir de la fecha anunciada, estos modelos ya no podrán abrir, instalar ni actualizar la aplicación:

  • Apple TV de primera, segunda y tercera generación
  • Panasonic fabricados antes de 2015
  • LG fabricados antes de 2015
  • Samsung Smart TV serie EOS producidos entre 2012 y 2015
  • Sony Bravia con identificadores KDL, XBR, W95 y X95

Los cambios exigen compatibilidad con protocolos modernos de conexión y mayor potencia de procesamiento, características ausentes en muchos de estos equipos.

CELULARES QUE PERDERÁN ACCESO A NETFLIX

En el caso de los teléfonos inteligentes, los modelos afectados incluyen:

  • Samsung Galaxy S5
  • Sony Xperia M4 Aqua
  • Motorola Moto X
  • LG G4
  • HTC One M8
  • Huawei Ascend Mate 7
  • Asus ZenFone 2

Netflix informó que solo podrán seguir utilizando la aplicación los dispositivos Apple que puedan actualizarse a iOS 17 o iPadOS 17. Aquellos equipos que no reciban estas versiones perderán el acceso de forma definitiva.

CÓMO SABER SI TU DISPOSITIVO SERÁ AFECTADO

Para verificar la compatibilidad, se recomienda revisar el menú de configuración:

En televisores, ingresar a secciones como "Acerca del dispositivo" o "Información del sistema" para consultar la fecha de fabricación y la versión del software.

En teléfonos, acceder a "Ajustes" y luego a "Información del teléfono" o "Acerca del dispositivo", donde se indica la versión de Android o iOS.

Mantener el sistema operativo actualizado es clave para conservar el acceso a plataformas de streaming.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Santoral de hoy, 6 de febrero: San Pablo Miki y los 26 mártires de Japón
Viral

Santoral de hoy, 6 de febrero: San Pablo Miki y los 26 mártires de Japón

Febrero 06, 2026

El calendario litúrgico honra a San Pablo Miki, símbolo de fe y resistencia, junto a otros santos y beatos reconocidos por la Iglesia

¿Los hombres tienen ciclo hormonal? Esto es lo que dice la ciencia
Viral

¿Los hombres tienen ciclo hormonal? Esto es lo que dice la ciencia

Febrero 06, 2026

Un análisis publicado revisó mediciones hormonales repetidas en hombres sanos a lo largo del día y encontró un patrón claro

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy viernes 6 de febrero: ¿Qué cambios y advertencias traen los astros para cada signo?
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy viernes 6 de febrero: ¿Qué cambios y advertencias traen los astros para cada signo?

Febrero 06, 2026

Predicciones enfocadas en amor, trabajo, decisiones importantes y movimientos energéticos que influyen en el rumbo personal durante este día