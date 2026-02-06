Netflix dejará de funcionar en estos dispositivos a partir del 15 de febrero de 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Las plataformas de streaming desplazaron a la televisión tradicional y Netflix se consolidó como una de las aplicaciones más utilizadas para ver series y películas en todo el mundo.

Sin embargo, a partir del 15 de febrero de 2026, la plataforma dejará de estar disponible en una amplia lista de televisores inteligentes y dispositivos móviles que ya no cumplen con los nuevos requisitos tecnológicos. La medida impactará principalmente a usuarios que aún utilizan equipos lanzados hace más de diez años.

TELEVISORES QUE DEJARÁN DE TENER NETFLIX EN 2026

A partir de la fecha anunciada, estos modelos ya no podrán abrir, instalar ni actualizar la aplicación:

Apple TV de primera, segunda y tercera generación

Panasonic fabricados antes de 2015

LG fabricados antes de 2015

Samsung Smart TV serie EOS producidos entre 2012 y 2015

Sony Bravia con identificadores KDL, XBR, W95 y X95

Los cambios exigen compatibilidad con protocolos modernos de conexión y mayor potencia de procesamiento, características ausentes en muchos de estos equipos.

CELULARES QUE PERDERÁN ACCESO A NETFLIX

En el caso de los teléfonos inteligentes, los modelos afectados incluyen:

Samsung Galaxy S5

Sony Xperia M4 Aqua

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Asus ZenFone 2

Netflix informó que solo podrán seguir utilizando la aplicación los dispositivos Apple que puedan actualizarse a iOS 17 o iPadOS 17. Aquellos equipos que no reciban estas versiones perderán el acceso de forma definitiva.

CÓMO SABER SI TU DISPOSITIVO SERÁ AFECTADO

Para verificar la compatibilidad, se recomienda revisar el menú de configuración:

En televisores, ingresar a secciones como "Acerca del dispositivo" o "Información del sistema" para consultar la fecha de fabricación y la versión del software.

En teléfonos, acceder a "Ajustes" y luego a "Información del teléfono" o "Acerca del dispositivo", donde se indica la versión de Android o iOS.

Mantener el sistema operativo actualizado es clave para conservar el acceso a plataformas de streaming.