Mercedes-Benz comete error al estilo Cartier

Un nuevo incidente de error de precio ha sacudido las redes sociales, esta vez involucrando a la reconocida marca automotriz alemana Mercedes-Benz, esto luego de que hace unos meses, un joven se volvió viral al adquirir unos aretes de oro rosa de Cartier, valorados en miles de pesos, por tan solo 237 pesos, y ahora, una situación similar ha surgido con un automóvil de lujo, causando revuelo en la comunidad de redes sociales.

La influencer @Ramartinactriz, conocida en la comunidad LGBT, compartió su hallazgo en su cuenta de X, y en su publicación, escribió: "¿Recuerdan lo que pasó con #cartier? Anoche, curioseando carros, me pasó esto al ver un #mercedesbenz. Incluso tengo el código QR que me mantiene la oferta por varios meses... @Profeco, ¿qué procede? ¿Deberían venderme el carro a este precio?".

Inicialmente escéptica, la joven decidió investigar más y visitó una sucursal de Mercedes-Benz para intentar comprar el vehículo a precio reducido, y en un hilo de publicaciones, explicó cómo se presentó en el concesionario con el código QR que mostraba el precio de 68 mil pesos para un Mercedes Benz Clase A 35 AMG; sin embargo, los vendedores le informaron que, siendo un concesionario, no podían respetar el precio mostrado en la página web y le recomendaron contactar directamente con la marca.

"El vendedor me dio la razón. Yo llegué con mi QR que me lanzó la página, y me dice: ´Pues sí, efectivamente el precio que te lanza la página es este, pero como nosotros somos concesionarios, simplemente somos vendedores de la marca, no te podemos dar ese precio, pero la planta sí´. Entonces, ¿qué procede? Ponerme en contacto con la marca", relató la influencer.

REACCIÓN DE MERCEDES-BENZ Y PROFECO

Ante el incidente, Mercedes-Benz optó por cerrar su página web de manera temporal, pero, la influencer, determinada a adquirir el automóvil al precio erróneo, etiquetó a la Profeco en su publicación para obtener orientación sobre los siguientes pasos. "Si @Profeco @AtencionProfeco me dice que procede... me lo compro a la de ya", escribió.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) le indicó que debía acudir a la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) más cercana, llevando toda la documentación que respaldara su caso, y verificar el tipo de moneda mencionado en el anuncio para iniciar el proceso de conciliación.

El caso ha generado un intenso debate en las redes sociales, pues muchos usuarios cuestionaron si el precio estaba en pesos mexicanos, a lo que la influencer respondió afirmativamente, compartiendo una captura de pantalla como evidencia.

Además recalcó que el código QR mantenía la oferta durante varios meses. Comentarios como "Yo digo que vayamos a pasear en tu nuevo auto, porque la Profeco debe resolver a tu favor" y "No seas egoísta... Y nos compartas el link mami" inundaron la publicación.

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN MÉXICO

La Ley Federal de Protección al Consumidor establece que los proveedores están obligados a respetar los precios anunciados. Según el artículo 7 de la ley, el proveedor debe cumplir con las condiciones ofrecidas al consumidor, y bajo ninguna circunstancia se pueden negar a entregar los bienes o servicios acordados.

Si un proveedor se niega a respetar el precio exhibido, el consumidor tiene derecho a presentar una queja ante la Profeco para hacer valer sus derechos.

En este contexto, la influencer ha iniciado un proceso para que se respete el precio anunciado del automóvil, llevando a cabo las acciones necesarias para resolver la situación a su favor.