Markitos Toys rompe el silencio y niega vínculos con el narcotráfico tras señalamientos contra su familia

El influencer sinaloense conocido como Markitos Toys habló públicamente para fijar su postura frente a los señalamientos que, desde hace al menos un año, lo han vinculado junto a su familia con presuntas actividades delictivas.

¿QUÉ DIJO MARKITOS TOYS?

A través de una transmisión en vivo, difundida en sus redes sociales, el creador de contenido negó de manera categórica cualquier relación con el narcotráfico y aseguró que las acusaciones difundidas en volantes arrojados en Culiacán carecen totalmente de fundamento.

Durante su mensaje, aclaró que su nombre real es Marco Eduardo Castro Cárdenas y que decidió hablar de manera espontánea, sin guion, como suele hacerlo, luego de que su nombre apareciera en un folleto donde se le señalaba como presunto financiero, colaborador, lavador de dinero y persona violenta.

Dichas acusaciones, afirmó, no solo lo involucraron a él, sino también a sus hermanos, su hermana y otros familiares, lo que derivó en amenazas, ataques directos y daños materiales.

"Yo no soy culpable del problema que está pasando en Sinaloa ni en el país. Todo eso que se ha dicho de mí y de mi familia es falso, totalmente falso", expresó.

El influencer subrayó que el documento también acusaba a políticos y a otras personas de delitos graves como secuestro, asesinatos, cobro de piso, fraudes inmobiliarios y narcomenudeo, imputaciones que rechazó de manera tajante.

En su aclaración, Markitos Toys cuestionó que se le responsabilice por problemas ajenos únicamente por mantener amistades con ciertas personas.

Afirmó que una relación personal no implica complicidad ni responsabilidad por las acciones de terceros. "¿Por ser amigo ya entras en problemas que tú no provocaste? Se me hace muy mala onda", señaló.

Respecto al origen de sus ingresos, explicó que estos provienen principalmente de su negocio de gorras, el cual calificó como exitoso incluso fuera de redes sociales.

Asimismo, el creador de contenido añadió que ha preferido destinar parte de sus ganancias a causas sociales, como donaciones al Hospital Pediátrico de Culiacán, apoyo que, dijo, puede ser comprobado.

ASESINATO DE SU HERMANO GAIL

El influencer también relató las consecuencias personales que enfrentó su familia tras la difusión de los volantes, entre ellas daños a la vivienda de sus padres, el robo de una camioneta con alto valor sentimental y, de manera especialmente dolorosa, el asesinato de su hermano Gail Castro Cárdenas, ocurrido el 28 de marzo de 2025.

"Acabaron con su vida y con todos sus sueños", expresó visiblemente afectado.

Ante el clima de hostigamiento y amenazas, Markitos Toys admitió que él y su familia se vieron obligados a salir de Sinaloa por seguridad.

Rechazó las críticas por esta decisión y afirmó que se trató de una medida para preservar la vida. Además, cuestionó el papel de algunos medios y creadores de contenido, a quienes acusó de replicar versiones no verificadas con fines de viralidad.

Finalmente, el creador de contenido aseguró que no busca venganza ni confrontación. Su intención, dijo, es aclarar los señalamientos y hacer un llamado a la paz, tanto para su familia como para la ciudadanía de Culiacán, en un contexto marcado por la violencia. "La vida es muy bonita como para devaluarla de esta manera", concluyó.