Maestro golpea a alumno en salón de clases

La agresión por parte del docente de música, Marston Riley, ocurrió al interior del aula luego de que el adolescente de 14 años de edad lanzara insultos contra el profesor e incluso le aventara con un balón que traía en sus manos.

Todo inició cuando Riley le llamó la atención al alumno y este se comportó agresivo por lo que le solicitó que saliera del aula, mientras que el resto de la clase comenzó a grabar los hechos con sus teléfonos celulares, material que más tarde se viralizara en redes.

Ante la actitud demostrada por el joven el maestro decide darle la espalda y alejarse de él, pero este continúa con la agresión verbal y las provocaciones, que hicieron que el maestro regresara al centro del salón para insistirle que se retirara pero el alumno sigue sin hacer caso.

De un momento a otro el profesor termina por enfurecer y le suelta tremendo derechazo al jovencito quien no se amedrenta y también se pone en guardia. Lo que sorprende al reto de los chicos.

Al final del video se observa que llegan monitores de seguridad del plantel, quienes separan a los dos enfrascados a golpes y se llevan al joven.

Is he a Hero or a Villain?

Teacher beats the brakes off 14yr old student for squaring up on him... pic.twitter.com/isNMfYBdlF