Los mejores estrenos de Netflix en junio 2025: "El Juego del Calamar 3" y otras novedades

Junio 2025 será un mes lleno novedades para los suscriptores de Netflix en México, ya que entre otros estrenos por fin saldrá la tercera temporada de “El Juego del Calamar”, la exitosa serie surcoreana que ha captado la atención de personas en todo el mundo.

Además se ha dado a conocer que el siguiente mes habrá nuevos lanzamientos que abarcan desde dramas, documentales, películas y eventos en vivo con los cuales la plataforma busca atraer a distintos tipos de públicos.

LAS SERIES DE JUNIO

En cuanto a las series, destacan estrenos como Sara, la mujer en las sombras, un drama que explora el pasado complicado de su protagonista, y la serie documental Shaquille O’Neal: La jugada maestra de Reebok, que relata la emblemática alianza entre el basquetbolista y la marca deportiva.

También llegan nuevas temporadas de producciones populares como Ginny y Georgia y FUBAR, esta última protagonizada por Arnold Schwarzenegger con una mezcla de acción y espionaje.

En el terreno del suspense y el drama, Sin piedad para nadie ofrece un thriller donde la justicia se vuelve implacable, mientras que Barracuda Queens presenta una trama escandinava cargada de secretos y amistades peligrosas.

Para los fanáticos de la fantasía, Olympo traerá una épica guerra entre dioses y humanos. Finalmente, la serie que más expectativa genera es El juego del calamar (Temporada 3), que llegará el 27 de junio para cerrar con broche de oro esta saga que ha conquistado al mundo.

PELÍCULAS PARA TODOS LOS GUSTOS

En el apartado cinematográfico, Netflix presenta una amplia variedad de películas para todos los gustos. Desde el terror tecnológico de Megan, que narra la historia de una muñeca inteligente fuera de control, hasta el drama de boxeo en K.O., que habla de segundas oportunidades.

También se estrenan comedias dramáticas como Harta, y producciones de suspenso postapocalíptico con Los sobrevivientes. El romance está presente con Mikaela y el nostálgico primer amor en Nuestros tiempos, para quienes prefieren emociones más suaves y profundas.

Esperando a que llegue el 11 de junio para disfrutar la película del año #NuestrosTiempos



LUCERO EN NETFLIX#NTporelmundo pic.twitter.com/vQb2UfSZsr — Charai? (@chavitahogaza) May 27, 2025

DOCUMENTALES QUE SEGURO DARÁN DE QUÉ HABLAR

Netflix no deja de lado los documentales y especiales, presentando investigaciones que impactaron al mundo como Fiasco total: La tragedia de Astroworld, un análisis sobre la tragedia en el festival de Travis Scott.

Además, destacan títulos como El caso Air Cocaine, que profundiza en un caso de tráfico internacional, y Titan: El desastre de OceanGate, que relata el accidente del submarino turístico. Para los amantes del deporte, la segunda temporada de America’s Sweethearts ofrece una mirada al equipo de porristas de los Dallas Cowboys.

SHOW EN VIVO

Por último, Netflix traerá eventos en vivo que prometen mucha adrenalina para los fanáticos de la lucha libre con Money in the Bank y Night of Champions, ambos de WWE, donde las rivalidades y los títulos estarán en juego.