Viral

Los Kakamas Show buscan trabajo en Tijuana tras cancelarse su presentación en un circo

Los creadores de contenido dijeron que estarán unos días en la frontera abiertos a contrataciones y para vender souvenirs

Oct. 22, 2025
Dijeron haber hecho el gasto para ir a Tijuana y ahora buscan recuperar un poco vendiendo artículos con su imagen.
Los Kakamas Show, creadores de contenido originarios de Ciudad Obregón que en los últimos meses han ganado fama a nivel nacional, anunciaron la cancelación de las presentaciones que tenían programadas en un circo de Tijuana los días 24 y 26 de octubre.

Hace una semana, La Martona, Doble Carne y El Piratita habían confirmado su llegada por primera vez a la ciudad fronteriza, contratados por Orrins Circus, donde ofrecerían dos funciones por día.

Sin embargo, este miércoles publicaron un video en el que informaron que, a pesar de encontrarse ya en Tijuana, no podrán presentarse "por cuestiones administrativas ajenas a nosotros".

"Estamos tristes, agüitados, porque ya estamos aquí preparados con el show", mencionaron en la grabación.

Aunque no precisaron las causas de la cancelación, trascendió que podría deberse a la baja venta de boletos. Aun así, los creadores de contenido señalaron que permanecerán en Tijuana a la espera de nuevas contrataciones y para cumplir compromisos con clientes y patrocinadores.

"Vamos a tener agenda abierta y vamos a andar en la calle vendiendo nuestros souvenirs", comentó Ever Corona.

VENDEN SOUVENIRS Y BUSCAN CONVIVIR CON FANS

Los Kakamas Show también informaron que pusieron a la venta artículos con su imagen, entre ellos camisetas y vasos que ellos mismos estarán firmando. Además, planean visitar plazas y otros espacios públicos para tomarse fotografías con sus seguidores y grabar publicidad para distintos negocios.

César Leyva
