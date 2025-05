Los Anime Awards 2025 levantan la polémica entre los fans y esta es la razón

La edición 2025 de los Anime Awards, organizada por Crunchyroll, ha dado mucho de qué hablar. Aunque esta ceremonia pretende reconocer lo mejor del anime que se estrenó en el último año, la elección del ganador ha dejado a muchos fanáticos inconformes, desatando una ola de críticas en redes sociales y foros especializados.

EL INESPERADO GANADOR DE LOS PREMIOS

El anime Solo Leveling se coronó como el mejor del año, una decisión que tomó por sorpresa a muchos seguidores del medio. No porque sea una mala producción, sino porque competía con títulos que, según buena parte de la comunidad, ofrecían narrativas más profundas y personajes más elaborados.

Series como Frieren: Beyond Journey´s End, DAN DA DAN, Delicious in Dungeon, Kaiju No. 8 y The Apothecary Diaries eran consideradas por muchos como opciones más sólidas y completas. En comparación, Solo Leveling fue calificado como una propuesta entretenida, con buena animación y acción fluida, pero sin una historia especialmente destacada.

En plataformas como Reddit y X (antes Twitter), los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios cuestionaron duramente que Solo Leveling se llevara el premio más importante de la noche. "El anime de fantasía más descerebrado imaginable ganó un premio al Anime del año por sobre Frieren, Apothecary Diaries, DAN DA DAN y Dungeon Meshi, que potencialmente son opciones incluso para el mejor anime lanzado en los últimos 5 años", escribió un usuario visiblemente molesto.

Otro comentario que reflejó el sentir de muchos fue: "Solo Leveling ganando la mejor serie de anime con Frieren también nominada es la cosa más ridícula que he visto en todo el año".

¿UN PREMIO A LA POPULARIDAD MÁS QUE A LA CALIDAD?

Uno de los principales focos de la controversia es el sistema de votación de los Anime Awards. A diferencia de otras premiaciones como las del mundo de los videojuegos, el evento de Crunchyroll da un peso considerable al voto del público, que se combina con la opinión de un panel de jueces especializados. Esto ha llevado a muchos a considerar que, más que premiar la calidad de las producciones, se trata de un concurso de popularidad.

"Premios de encuesta de popularidad 2025", escribió sarcásticamente un internauta. La crítica se enfoca en que el sistema favorece a los animes con mayor visibilidad o con comunidades más activas en línea, sin necesariamente valorar aspectos como el desarrollo de personajes, la originalidad del guión o la dirección artística.

UN DEBATE QUE SIGUE ABIERTO

La controversia deja en claro que, en una industria donde cada vez hay más producciones de calidad, elegir un solo ganador no es tarea fácil. Aunque Solo Leveling tiene muchos méritos como serie de acción, la percepción general es que otros animes ofrecieron propuestas más completas y memorables en 2025.

Por ahora, la discusión continúa entre los fans, que piden una revisión del sistema de votación y mayor equilibrio entre popularidad y calidad en futuras ediciones de los Anime Awards.