La película de Naruto llegará por primera vez a los cines de India

Por primera vez, los seguidores indios del icónico ninja podrán disfrutar de una película de Naruto en la gran pantalla. El próximo 27 de junio, se estrenará "Naruto the Movie: "Ninja Clash in the Land of Snow" en más de 200 salas de cine a lo largo de India.

Esta esperada cinta estará disponible en tres idiomas: japonés, inglés e hindi, con el objetivo de conectar con un público diverso y apasionado.

UN PASO IMPORTANTE PARA EL ANIME EN INDIA

El estreno de la primera película de Naruto en cines marca un momento clave para la expansión del anime en India. La iniciativa es impulsada por Reliance Entertainment, en colaboración con TV Tokyo y Happening 365 Synergies, quienes ven en este lanzamiento una oportunidad para consolidar el fenómeno del anime entre la audiencia india.

Según Hiroaki Saiki, director de distribución global de TV Tokyo, esta llegada representa más que una simple proyección. "Nos sentimos orgullosos de presentar esta experiencia cinematográfica al público de India. Es un hito para nosotros y para la franquicia", señaló.

Además del estreno, los planes van mucho más allá de la pantalla. Reliance Animation busca convertir a Naruto en un referente cultural entre los jóvenes del país.

Su director ejecutivo, Tejonidhi Bhandare, anunció programas de participación dirigidos a escuelas y universidades, con el objetivo de fomentar el interés por el anime y crear una nueva comunidad de fans.

“Queremos nutrir a una nueva generación de seguidores del anime en India. La historia de Naruto es inspiradora y puede conectar profundamente con los jóvenes”, explicó Bhandare. También agregó que el éxito global del personaje ha sido una fuente de inspiración para el desarrollo de contenido original en el país.

EL IMPACTO DE NARUTO EN LOS CINES DE INDIA

La llegada de Naruto a los cines no es solo un evento aislado, sino una apuesta a largo plazo. Este estreno servirá como termómetro para medir el interés del público y abrir la puerta a futuros lanzamientos de anime en el país.

Con un tráiler ya disponible y una creciente expectativa entre los fanáticos, el debut cinematográfico de Naruto en India promete ser un evento cultural significativo y un punto de partida para que el anime ocupe un lugar central en el entretenimiento local.