K-Food es la tendencia de comida coreana que está conquistando paladares con sus recetas

No es una coincidencia que cada vez más locales coreanos abran sus puertas en ciudades de todo el mundo ni que las redes sociales estén saturadas de recetas cargadas de picante, fermentados y un sabor umami que enamora.

Detrás de esta explosión gastronómica hay algo más que paladares curiosos, pues la gastronomía coreana está conquistando el mundo y lo está haciendo con todo el sabor y la estrategia.

LA OLA COREANA SE APODERA DEL MUNDO

Con el paso de los años, el auge de la cultura coreana no es una casualidad, pues a través de su industria del entretenimiento ha demostrado que sabe contar historias… y también cocinarlas. Su cultura no solo se ve, se escucha y se baila; ahora también se come. Y con gusto.

Aunque parezca repentino, el auge de la K-food lleva años gestándose. Pues en varios países como Estados Unidos, México y España, por ejemplo, el número de establecimientos coreanos se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años.

Este crecimiento no es casualidad, sino parte de un fenómeno cultural impulsado por el K-pop, los K-dramas, donde los coreanos presentan con mucha estética y planos estratégicos sus principales platillos que representa su identidad como país.

VIRALIDAD DE LA K-FOOD

Internet también ha jugado su papel. Los mukbang (esas transmisiones en las que alguien devora platos enormes ante la cámara) y los programas de cocina coreana han abierto el apetito mundial por esta gastronomía.

En 2023, el bibimbap (arroz mezclado con carne, huevo y verduras) fue una de las recetas más buscadas en Google, confirmando que no se trata solo de una moda, sino de una auténtica revolución culinaria.

¿POR QUÉ GUSTA TANTO LA COMIDA COREANA?

La cocina coreana no solo es sabrosa, también se alinea con la tendencia actual hacia una alimentación equilibrada.

La combinación de verduras frescas, fermentados con propiedades probióticas y métodos de cocción que conservan nutrientes (como el vapor o el salteado rápido) hacen que los platos coreanos sean una opción saludable y sin culpas.

Nada de excesos grasos ni ingredientes ultraprocesados. Solo sabor auténtico, colores vibrantes y beneficios reales.

En lugar de servir platos por tiempos, todo llega junto a la mesa: el arroz, el plato principal y una variedad de banchan (guarniciones), donde las verduras, especialmente el omnipresente kimchi, son las verdaderas estrellas.

6 PLATILLOS COREANOS QUE DEBES PROBAR SÍ O SÍ

Kimchi: el alma de la cocina coreana. Col fermentada, picante y llena de vida. Bibimbap: un bol colorido con arroz, verduras, carne y huevo, todo mezclado con gochujang. Bulgogi: ternera marinada con soja, sésamo, ajo y fruta, cocinada a la parrilla. Kimbap: rollo de arroz con vegetales, carne o pescado envuelto en alga. Tteokbokki: pastelitos de arroz en una salsa picante y dulce que no deja indiferente. Jjigae: guisos intensos como el kimchi jjigae o el doenjang jjigae, reconfortantes y llenos de sabor.

La K-food no es solo una moda pasajera sino un fenómeno en expansión. Su autenticidad, sus valores nutricionales y su estrecha conexión con la cultura pop la han convertido en una de las cocinas más influyentes del momento.