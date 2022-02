Joven mujer se opera para no tener hijos y aguantar berrinches

Concebir para convertirse en madre es una función biológica que puede optarse; es decir, se puede decidir no serlo, y es lo que hizo una joven, quien decidió operarse para no tener hijos .

Se trata del video de la joven Spanic Pavasuna, quien a través de su cuenta de TikTok ha expuesto los motivos por los que no quiere tener descendencia.

PUBLICIDAD

La joven de 21 años de edad se sometió a una cirugía conocida como ligadura de trompas de Falopio, un procedimiento médico que cierra los conductos por los cuales pasa el óvulo, el cual también puede ser reversible, a través de una cirugía.

En un video, la estudiante de Comunicación Social detalla que se sometió a la atadura para no tener que no le interesa tener hijos, ni quiere soportar berrinches.

Publicó el material con una descripción que captó la atención no nada más de sus seguidores, sino de cientos de usuarios:“¿Qué hice para sentirme así de bien?… Me operé para no tener hijos”.

La ola de comentarios no se hizo esperar, pues mientras unos decían que su decisión fue precipitada, pues podría arrepentirse luego, otros más, en especial de feministas, aplaudieron su decisión.

En respuesta, a los comentarios, Pavasuna respondió que no necesitó de nadie para tomar esa “drástica” decisión, que en realidad la hace feliz.

No obstante, los comentarios en contra no pararon, y condenaron la cirugía que se practicó con mensajes como estos: “Llegará el día en el que muy en el fondo se arrepentirá, pero es demasiado grande su orgullo y terquedad para admitirlo”. “Los hijos son una bendición”. “Es muy joven para tomar una decisión así”.

En tanto, quienes le apoyaron señalaron que lo que hizo no está mal, pues ha decido sobre su cuerpo y nadie puede opinar sobre eso, ya que hay leyes en muchos países que los permiten.

En otro video, Spanic dijo que para muchas mujeres era importante ser madre, pero ello no está en sus planes, pues quiere ser independiente.

Sin embargo, al parecer su decisión fue motivada porque en el pasado, Pavasuna sufrió de severos problemas hormonales, lo que la llevó a ligarse las trompas.