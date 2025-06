Irán niega alto al fuego tras declaración de Trump: "Decisión se tomará más tarde"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este lunes con un anuncio que generó confusión internacional.

A través de sus redes sociales, afirmó que tanto Irán como Israel habrían llegado a un acuerdo total para poner fin al conflicto, asegurando que se trataba de un alto al fuego definitivo. "¡Felicidades a todos!", escribió, dando por sentado que las hostilidades habían concluido.

IRÁN RESPONDE: "NO HAY PROPUESTA DE ALTO AL FUEGO"

Sin embargo, la respuesta por parte de Irán no tardó en llegar. Según información confirmada por CNN, un alto funcionario iraní en Teherán desmintió por completo la versión estadounidense. En declaraciones al medio, aseguró que no se ha recibido ninguna propuesta oficial para un alto al fuego y que, además, no existen razones de peso para considerar esa posibilidad.

"Irán no recibió una propuesta del cese al fuego y no ve razones para tenerla", afirmó con contundencia.

DESCONFIANZA HACIA ESTADOS UNIDOS E ISRAEL

El mismo funcionario dejó claro que Irán percibe las declaraciones de Trump y las intenciones de Israel como parte de una estrategia de manipulación. Aseguró que consideran las palabras de ambos gobiernos como "mentiras y engaños" destinadas a justificar acciones militares en contra de Irán.

Desde el gobierno iraní se insiste en que las hostilidades seguirán mientras no haya garantías reales de paz. "En este momento, nuestro enemigo está cometiendo una agresión contra Irán", afirmó, agregando que el país está preparado para intensificar sus ataques de represalia y no permitirá que el discurso extranjero desvíe la atención de lo que consideran una agresión directa.

TENSIÓN CRECIENTE Y SIN SEÑALES DE RESOLUCIÓN INMEDIATA

Mientras tanto, la región se mantiene en una tensa calma, con señales de que el conflicto podría intensificarse aún más en los próximos días.

Las declaraciones cruzadas entre líderes políticos y el rechazo por parte de Irán a una supuesta tregua han dejado en claro que, por ahora, el camino hacia una resolución pacífica sigue siendo incierto.