Donald Trump anuncia alto al fuego entre Irán e Israel tras 12 días de tensiones militares

El mandatario estadounidense busca poner fin al conflicto con un acuerdo progresivo entre las naciones enfrentadas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sorprendido este lunes al declarar un "alto al fuego total" entre Israel e Irán, luego de casi dos semanas de intercambios militares que amenazaban con desestabilizar aún más la región de Oriente Próximo.

El anuncio se realizó a través de su red social, Truth, y ha generado múltiples reacciones en la comunidad internacional.

UN ALTO AL FUEGO PROGRESIVO

Según lo expresado por Trump, el cese de hostilidades entraría en vigor alrededor de la medianoche en Washington. El proceso se daría de forma escalonada: primero, Irán detendría sus ataques, seguido por Israel 12 horas más tarde. Finalmente, a las 24 horas del inicio, se haría un anuncio global proclamando el fin de lo que Trump ha bautizado como "la guerra de los 12 días".

"¡Felicidades a todos!", exclamó Trump en su publicación. Además, expresó su admiración por el coraje y la decisión de ambas naciones de detener el conflicto antes de que escalara a un enfrentamiento más amplio. "Esto podría haber sido una guerra que durara años, pero no lo fue. ¡Y nunca lo será!", aseguró.

UNA CRISIS BREVE, PERO INTENSA

El conflicto se originó el pasado 13 de junio, cuando Israel inició una serie de bombardeos sobre Teherán, argumentando que Irán estaba a punto de desarrollar un arma nuclear, aunque sin pruebas concluyentes. Esta ofensiva fue seguida por una serie de intercambios militares entre ambos países.

Estados Unidos no se mantuvo al margen. Apenas dos días antes del anuncio del alto al fuego, el gobierno estadounidense lanzó ataques sobre tres instalaciones nucleares iraníes, que según Trump, fueron "total y completamente destruidas" y calificadas como un "éxito espectacular".

LA RESPUESTA DE IRÁN

En una respuesta que parecía más simbólica que estratégica, Irán lanzó este lunes algunos misiles hacia la mayor base militar estadounidense en Oriente Próximo, situada en las afueras de Qatar. Según medios como The New York Times, Irán notificó previamente tanto a las autoridades cataríes como a Washington, lo que sugiere que la ofensiva buscaba evitar un daño real, pero no quedar sin responder.

TRUMP Y SU MENSAJE FINAL AL MUNDO

El presidente cerró su anuncio con una serie de bendiciones dirigidas a los países involucrados y al resto del mundo, insistiendo en que este alto al fuego representa una oportunidad para la paz en una región históricamente golpeada por los conflictos.

"Que Dios bendiga a Israel, que Dios bendiga a Irán, que Dios bendiga Oriente Próximo, que Dios bendiga a Estados Unidos de América y que Dios bendiga al mundo", concluyó Trump en un mensaje cargado de simbolismo y con la esperanza de que esta tregua se mantenga firme.

Aunque la situación aún requiere seguimiento, el anuncio representa un respiro en un escenario que parecía destinado a una nueva guerra de largo alcance.