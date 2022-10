Influencer lleva fiesta erótxxx a asilo y abuelita sufre infarto

La colombiana es Nadia Cartagena, quien llevó un grupo de strippers, hombres y mujeres, para que bailaran frente a los adultos mayores.

"Realicé una fiesta erótica para los adultos mayores y me llevé el susto más grande de mi vida y no esperé que sucediera lo que pasó. Y la verdad es que lo siento mucho, sólo quería brindarles un rato de diversión y no me esperaba esa situación", manifestó Nadia.

El sitio elegido es el ancianato "Una mano amiga", ubicado en Cartagena, Colombia; se desconoce el estado de salud de la fémina de la tercera edad, ni los administradores del sitio han emitido declaraciones.

La fiesta fue grabada y compartida en redes sociales, y capta desde los sensuales movimientos que los bailarines hacen a todos los abuelitos, hasta el momento en que la anciana, en medio de tres strippers, se lleva la mano al pecho y se desvanece en el suelo.

De acuerdo con el clip, se ve a varios adultos mayores, hombres y mujeres, compartiendo con los danzantes exóticos sensualmente; también hubo algunos juegos eróticos y pasteles con formas sugerentes.

Pese a que al inicio todo parecía marchar bien, del placer se pasó a susto y la desesperación, pues la mujer fue sacada en camilla y llevada a un hospital.

Tras ser colgado en redes, los internautas criticaron a Nadia, por haber creado contenido con este tipo de actos, pues refirieron que la salud de una persona de la tercera edad es muy delicada, ya que son personas vulnerables.

Otros cuestionaron a los creadores de contenido, que son capaces de todo para monetizar y viralizarse, al grado de lucrar con la salud humana.