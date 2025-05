Hot Sale 2025: 5 ofertas de juegos de Xbox que no puedes desaprovechar | Precios

El Hot Sale 2025 ya está en marcha en México, y si eres fan de Xbox, esta es una oportunidad perfecta para ampliar tu colección sin vaciar tu cartera. Desde títulos AAA hasta ediciones especiales, aquí te compartimos cinco ofertas destacadas que no deberías dejar pasar.

5 OFERTAS DE JUEGOS DE XBOX QUE NO PUEDES DESAPROVECHAR

Lote de ediciones deluxe de Hogwarts Legacy + Harry Potter: Campeones de Quidditch

Este lote mágico definitivo te trae la mejor experiencia de juego que el mundo mágico puede ofrecer.

Hogwarts Legacy es un RPG de acción en un mundo abierto ambientado en el universo de los libros de Harry Potter. Embárcate en una aventura que te llevará por lugares nuevos y conocidos, mientras descubres animales mágicos, personalizas tu personaje, elaboras pociones, dominas hechizos, mejoras tus talentos y te conviertes en el mago que siempre has querido ser.

Precio base: 1,299 pesos

Precio descuento: 324.75 pesos

Grand Theft Auto V (Xbox One y Xbox Series X|S)

Este producto te permite descargar la versión digital de Grand Theft Auto V (que incluye Grand Theft Auto Online) para Xbox One y Xbox Series X|S.

Precio base: 1,299 pesos

Precio descuento: 428.67 pesos

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy es la edición completa de los galardonados juegos sobre el origen de Tomb Raider. Esta colección presenta todo el contenido en edición definitiva de cada una de las aclamadas precuelas:Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Precio base: 1,170 pesos

Precio descuento: 292.60 pesos

Paquete de Red Dead Redemption y Red Dead Redemption 2

Los juegos originales de Xbox y Xbox 360 de este paquete solo se pueden jugar en las consolas Xbox Series X|S y Xbox One.

Esta compra incluye Red Dead Redemption, Red Dead Redemption: Undead Nightmare, Red Dead Online y Red Dead Redemption 2: Modo Historia

Precio base: 1,999 pesos

Precio descuento: 799 pesos

Paquete Hazelight

Al comprar este paquete, obtendrás acceso tanto a Xbox One como a la versión mejorada para Xbox Series X|S de It Takes Two.

Emprende el viaje más alocado de tu vida en It Takes Two, una aventura de plataformas que combina varios géneros, creada exclusivamente para el modo cooperativo