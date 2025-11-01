¿Hasta cuándo dejar el altar de Día de Muertos? Esto dice la tradición mexicana

La ofrenda de Día de Muertos es uno de los símbolos más representativos de la cultura mexicana, un homenaje lleno de colores, aromas y recuerdos dedicados a quienes ya no están.

El Día de Muertos se celebra los días 1 y 2 de noviembre, cuando se cree que las almas de los fieles difuntos visitan a sus seres queridos para disfrutar de los manjares que les han preparado.

¿HASTA CUÁNDO DEJAR EL ALTAR DE DÍA DE MUERTOS?

De acuerdo con la tradición, la ofrenda puede comenzar a retirarse la tarde o noche del 2 de noviembre, una vez que las ánimas han regresado al más allá.

No obstante, muchas familias optan por mantener el altar hasta la mañana del 3 de noviembre, como un gesto de consideración hacia las almas "rezagadas" o aquellas que en vida acostumbraban llegar tarde. Así, se les ofrece una última oportunidad de disfrutar los alimentos colocados en su honor.

Cabe destacar que no existe una regla fija: cada familia o región adapta la costumbre según sus creencias y tradiciones locales. En general, se recomienda retirar la ofrenda entre la noche del 2 y la mañana del 3 de noviembre.

¿QUÉ HACER CON LOS ALIMENTOS DE LA OFRENDA DEL DÍA DE MUERTOS?

En cuanto a los alimentos, tirarlos a la basura se considera una falta de respeto, ya que representan el esfuerzo y la devoción hacia los difuntos. Por ello, muchas personas deciden reaprovechar los elementos en buen estado, como frutas, dulces, pan de muerto o calaveritas de azúcar, que pueden consumirse o usarse en nuevas preparaciones, como atoles o postres.

Por motivos de salud, los platillos que se descomponen fácilmente como moles, guisos, tamales o caldos deben desecharse, ya que han permanecido varios días sin refrigeración y pueden contener bacterias o moho.

El sentido de la ofrenda no radica en cuánto tiempo permanezca montada, sino en el amor y respeto con que se recuerda a los seres queridos, manteniendo viva una de las tradiciones más entrañables de México.