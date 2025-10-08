Google lanza AI Plus y Gemini gratis para estudiantes: así puedes obtenerlo

Google ha dado un nuevo paso en la expansión del acceso a la inteligencia artificial con el lanzamiento de su membresía Google AI Plus, disponible ya en Argentina, Colombia, México y Perú. Además, anunció un programa que ofrece Gemini y el plan AI Pro gratis para estudiantes universitarios, impulsando la innovación y el aprendizaje en toda Hispanoamérica.

UNA NUEVA FORMA DE ACCEDER A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE GOOGLE

La membresía Google AI Plus fue creada para que más personas puedan experimentar las capacidades de la inteligencia artificial en su vida cotidiana, sin necesidad de invertir grandes sumas de dinero. Este nuevo plan combina herramientas avanzadas de IA con almacenamiento en la nube, buscando optimizar tanto la productividad como la creatividad de los usuarios.

Con esta suscripción, los usuarios podrán disfrutar de beneficios como:

Mayor capacidad de edición y generación de imágenes en Gemini , gracias al modelo Nano Banana .

, gracias al . Acceso al modelo de generación de video Veo 3 Fast , disponible directamente en Gemini y en las aplicaciones de creación Whisk y Flow .

, disponible directamente en y en las aplicaciones de creación y . Integración total de Gemini en Gmail , Documentos, Hojas de cálculo y otras herramientas de Google Workspace.

en , Documentos, Hojas de cálculo y otras de Workspace. Más capacidad de análisis con Notebook LM , la plataforma de investigación con IA .

, la plataforma de investigación con . 200 GB de almacenamiento adicionales en Google Drive, Gmail y Fotos.

Para obtener la membresía AI Plus, los interesados pueden acceder al sitio oficial de Google One y consultar los detalles a través del centro de soporte de Google.

AI PRO Y GEMINI GRATIS PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

A partir del 7 de octubre, los estudiantes universitarios mayores de 18 años en Argentina, Chile y Perú podrán solicitar un año gratuito del plan Google AI Pro, la versión más avanzada de sus herramientas de inteligencia artificial. Este beneficio se enfoca en jóvenes que buscan desarrollar habilidades en programación, razonamiento lógico y proyectos complejos.

El plan AI Pro ofrece acceso completo a las funciones más potentes de Gemini, ayudando a los estudiantes a explorar nuevas formas de resolver problemas, crear proyectos innovadores y perfeccionar sus conocimientos tecnológicos.

UN IMPULSO A LA EDUCACIÓN Y LA INNOVACIÓN EN HISPANOAMÉRICA

Con estas iniciativas, Google reafirma su compromiso con el desarrollo tecnológico y educativo de la región. Según la compañía, su objetivo es democratizar el acceso a la inteligencia artificial y fomentar una nueva generación de profesionales capaces de aprovechar al máximo estas herramientas.

La visión es clara: la inteligencia artificial no sustituye al talento humano, sino que lo potencia. Con programas como AI Plus y AI Pro para estudiantes, Google busca que más personas puedan transformar sus ideas en soluciones reales y contribuir al crecimiento de la innovación en toda Hispanoamérica.