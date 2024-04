"Fofo" Márquez es vinculado a proceso por tentativa de feminicidio

El creador de contenido Rodolfo "Fofo Márquez" fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa, luego de que el pasado jueves 4 de abril atacó a golpes a una mujer.

El influencer fue arrestado ese mismo día por la Policía del Estado de México en Naucalpan y fue ingresado al penal de Barrientos, donde se le sigue el proceso y se realizó la audiencia.

Tras cuatro horas de iniciar el proceso, una jueza determinó que había loe elementos suficientes para que el "Fofo" Márquez fuera vinculado a proceso, por lo que seguirá en prisión cautelar tras la gravedad de delito del que es acusado.

¿QUÉ OCURRIÓ EN LA PRIMERA AUDIENCIA DEL "FOFO" MÁRQUEZ?

Según medios de información nacionales, en la primera audiencia que tuvo el influencer se vivieron varias situaciones, entre las que se dice que "Fofo" lloró cuando se mostró el video de la agresión y la mujer a la que golpeó lo enfrentó y lo cuestionó sobre el ataque.

"La víctima le dijo a Fofo: 'No sé por qué me atacaste de esa manera, tengo 52 años y tú 25 aproximadamente, podría ser tu mamá, no sé qué tanto odio le puedas tener a las mujeres´ En ese momento el Fofo agachó la mirada y comenzó a llorar", se dijo.

Asimismo, el Ministerio Público estableció la prisión preventiva justificada por el delito de tentativa de feminicidio en contra de una mujer en Naucalpan el pasado sábado

"El Agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Edomex, en audiencia llevada a cabo esta mañana, aportó elementos de prueba con los que la Autoridad Judicial estableció medida cautelar de prisión preventiva justificada a Rodolfo "N" alias 'Fofo', investigado por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de una mujer en Naucalpan, hechos por los que elementos de la CONAHO de la @SSPCMexico, conjuntamente con la @FiscaliaEdomex y la @PoliciaNau, lo aprehendieron en cumplimiento de orden de aprehensión".

Vinculan a proceso a Rodolfo "N", conocido como "Fofo" Márquez, por tentativa de feminicidio. pic.twitter.com/C7xGSE0LLp — Monica Garza (@monicagarzag) April 10, 2024

¿CUÁL PODRÍA SER LA CONDENA CONTRA EL " FOFO " MÁRQUEZ?

El artículo 59 del Código Penal del Estado de México señala que a los inculpados en el caso de los delitos en grado de tentativa, se les aplicará de uno a dos tercios de la pena prevista para el delito correspondiente.

Por feminicidio, según el artículo 242 Bis del Código Penal del Estado de México, se castiga este delito de las siguientes maneras:

De 40 a 70 años en prisión.

Prisión de por vida.

Cinco mil días de multa en prisión.

Sin embargo, la pena depende de cada caso en particular, tomando en cuenta las agravantes. Para el influencer aún no existe una condena definida, pues falta que se realice la investigación complementaria correspondiente.