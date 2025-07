Fans piden que Quico y la Chilindrina se retiren tras polémicos regresos

El regreso reciente de Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, conocidos mundialmente por sus papeles como Quico y la Chilindrina, ha despertado tanto nostalgia como preocupación entre los fanáticos del universo creado por Roberto Gómez Bolaños.

Sus apariciones públicas han generado una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos piden un retiro digno para ambas figuras.

CARLOS VILLAGRÁN SORPRENDE EN LIMA CON SHOW EN VIVO

Con 81 años de edad, Carlos Villagrán volvió a personificar a Quico sobre el escenario del Mega Circus en Lima, Perú. Ataviado con el clásico traje de marinero, ofreció un espectáculo que incluyó música, chistes y juegos, captando la atención de varias generaciones que crecieron con el personaje.

Aunque fue recibido con cariño, su presentación también generó opiniones encontradas. Mientras algunos celebraron su vitalidad y derecho a seguir activo, otros señalaron su edad avanzada como motivo de preocupación. Villagrán, por su parte, se mostró agradecido: "Estoy contento de volver a Lima. Y si vuelvo a Perú es porque los peruanos me aman y me piden volver".

Su actuación coincidió con la promoción de la bioserie "Chespirito: sin querer queriendo". Sin embargo, el actor aclaró que no tiene interés en reencontrarse con sus antiguos compañeros de elenco, lanzando un comentario que reavivó viejas tensiones: "Yo no me junto con esa chusma".

LA CHILINDRINA CAUSA INQUIETUD POR SU ESTADO DE SALUD

Casi al mismo tiempo, María Antonieta de las Nieves apareció en el programa peruano "Esta Noche", caracterizada como la entrañable Chilindrina. En ese espacio compartió un emotivo momento con la actriz Paola Montes de Oca, quien la representa en la bioserie de Chespirito.

Aunque el gesto fue bien recibido, su aparición generó preocupación por su salud. La actriz, de 74 años, se mostró con dificultades para expresarse y un tono de voz muy pausado, lo que provocó una oleada de mensajes en redes sociales pidiendo que pueda retirarse con tranquilidad. Comentarios como "ella merece descansar" o "déjenla vivir su vejez" se hicieron virales.

EL RECLAMO POR UN RETIRO DIGNO SE EXTIENDE EN REDES

A raíz de estas apariciones, se ha intensificado un movimiento espontáneo en redes sociales que exige un "retiro con dignidad" para ambos actores. No se trata de una crítica directa a su talento o legado, sino de una preocupación genuina por su bienestar físico y emocional.

Diversas voces, tanto de fanáticos como de figuras del medio, han coincidido en que lo más importante no es mantener la vigencia a toda costa, sino permitir que estos artistas concluyan su carrera con reconocimiento y paz, sin estar sujetos a la presión del público o necesidades económicas.