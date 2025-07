Fan de Donkey Kong Bananza personaliza su dock de Nintendo Switch 2 y los resultados son excelentes

En el mundo de los videojuegos, la creatividad de los fans no tiene límites, y la más reciente muestra de esto viene de la mano de un usuario que decidió darle un giro único a su Nintendo Switch 2.

Inspirado por el nuevo juego Donkey Kong Bananza, este fanático ha creado una tapa decorativa para el dock de la consola que ha sorprendido a la comunidad por su diseño y calidad.

UNA IDEA QUE NACE DEL CARIÑO POR DONKEY KONG

El usuario conocido como ´Just say no to poop´ compartió su creación en la plataforma MakerWorld, un sitio popular entre quienes manejan impresoras 3D. Según él mismo relata, tras pasar varias horas disfrutando de Donkey Kong Bananza, se sintió motivado a diseñar un accesorio que rinda homenaje al clásico barril que caracteriza al personaje.

La tapa se acopla al frente del dock como si se tratara de un nuevo "skin" para un personaje de videojuego. El resultado es un diseño llamativo que conserva la funcionalidad de la consola y al mismo tiempo resalta el estilo propio del universo de Donkey Kong.

Uno de los aspectos más destacados de este accesorio es su facilidad de impresión. El autor aclara que no se necesita un sistema AMS para lograrlo y que la pieza fue creada para no bloquear la ventilación del dock.

Incluso pensó en pequeños detalles, como el logo de DK que se desliza sobre una protuberancia frontal, brindándole un acabado pulido.

Algunos usuarios que ya lo han probado comentan que la instalación es sencilla y que el diseño se ajusta perfectamente. Aunque inicialmente el diseño incluía un orificio para ver la luz del dock, fue eliminado por el creador al notar que no cumplía su función.

UNA FORMA DIVERTIDA DE PERSONALIZAR TU CONSOLA

Aunque el accesorio no tiene el mismo impacto si se utiliza con el dock en posición horizontal como suele hacerlo Masahiro Sakurai sigue siendo una excelente manera de darle un toque original a la consola.

Además, esta propuesta se suma al entusiasmo generado por Donkey Kong Bananza, uno de los títulos más celebrados de la nueva generación de Nintendo.

Como decíamos en nuestra reseña del juego: "Donkey Kong is here" y lo ha hecho con fuerza. Este título se perfila como uno de los imprescindibles en el catálogo inicial de la Switch 2, y creaciones como esta lo confirman.

Si cuentas con una impresora 3D y eres fan del icónico gorila, esta es una gran oportunidad para personalizar tu Nintendo Switch 2 con estilo.