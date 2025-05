¿Estreñido? Te presentamos la fruta que mejora tu digestión, adelgaza y es ideal para limpiar tu intestino

Bien sabido es que muchos de los males que sufre el ser humano empiezan en el estómago, ya que si no tienes buena digestión, comienzas a padecer problemas gástricos y, en consecuencia, puedes aumentar de peso.

Por otra parte, la gente recomienda dietas estrictas, intermitencia en la alimentación y ejercicio físico para lograr una salud y un peso equilibrados, pero, si te dijéramos que existe una fruta que te mejora la digestión, te adelgaza y, de paso, te limpia el intestino, ¿qué dirías?

Bueno, la verdad es que la naturaleza nos dotó de un fruto que cumple con todas estas características, pues además de popular en verano, es nutritiva y refrescante, convirtiéndose en una excelente aliada de la hidratación.

Además, puedes consumirla en diversas presentaciones, como fresca, deshidratada o en conserva, para la elaboración de algunos postres o dulces, o como acompañamiento en el yogur, y se trata de la piña.

BENEFICIOS DE LA PIÑA EN EL ORGANISMO

Esta deliciosa fruta tiene diversas propiedades; entre sus beneficios están que tiene mucha agua y fibra saludable, las cuales te ayuda evacuar las heces, ya que estimulan la motilidad intestinal; también desinflama el colon.

Te ayuda en la pérdida de peso, pues sus nutrientes favorecen la saciedad entre comidas; en consecuencia, disminuye el apetito, y lo mejor es que es baja en calorías.

También ayuda a que tengas un mejor rendimiento físico, ya que la piña aporta energía y minerales para que tus músculos se recuperen, mejorando la fuerza y su funcionamiento.

Previene enfermedades cardiovasculares, pues su alto contenido de vitamina C, fibra, polifenoles, carotenoides y fitosteroles previenen la oxidación y la inflamación de las células, a la vez que baja un buen el colesterol.

Fortalece el sistema inmune, pues previene infecciones, combatiendo virus y bacterias que provocan enfermedades respiratorias.

Regula la presión arterial, ya que contiene potasio, que favorece la eliminación del exceso de sodio a través de la orina; también aporta magnesio, que relaja los vasos sanguíneos.

ASÍ PUEDES SABER CUÁNDO UNA PIÑA ESTÁ EN SU PUNTO PARA CONSUMO

Ahora bien, muchas personas desconocen cómo identificar cuándo la piña está en su punto óptimo para su consumo, por lo que aquí te damos unos tips.

De acuerdo con expertos, para escoger la mejor piña lo primero que debes observar es si tiene buena la corteza; es decir, que tenga un poco de color verde y gran parte de tonos amarillentos o dorados, casi naranja, pues en caso de que esta tenga más coloración verde, no, esa no es la buena, ya que no tiene tanto sabor o dulzor.

Ahora bien, observa las hojas de su corona, pues si están tersas, tiesas sin manchas, ahí es; de lo contrario, si están marchitas, no, ahí no es.

Finalmente, si al tacto la piña está excesivamente blanda, muy mala señal, ya no está bien que se consuma.

Ya lo sabes, con estos tips podrás encontrar la piña ideal para ti, que satisfaga tus necesidades y te aporte lo necesario para mantener tu salud.