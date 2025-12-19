Estos son los motivos por los que podrían cancelar de forma definitiva tu licencia de conducir

Con el cierre de año cada vez más cerca, diversos trámites vuelven a colocarse en el centro de la atención pública. Uno de ellos es la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, un documento que fue reactivado tras varios años de suspensión y cuyo periodo para solicitarla volvió a ampliarse. Sin embargo, no todas las personas conocen las reglas que la rodean ni las consecuencias que pueden surgir si no se respetan ciertas disposiciones.

La licencia permanente regresó como una opción atractiva para automovilistas, ya que elimina la necesidad de renovaciones periódicas. Aun así, autoridades capitalinas han dejado claro que no se trata de un permiso intocable y que existen causas específicas por las que puede perderse.

UN PLAZO EXTENDIDO PARA REALIZAR EL TRÁMITE

Cuando la Secretaría de Movilidad anunció el regreso de la licencia de conducir permanente, se informó que el programa tendría una vigencia inicial limitada y estaría sujeto a nuevos lineamientos. Este documento había dejado de expedirse desde 2007 y su regreso generó gran interés entre los conductores.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, dio a conocer que el periodo para realizar el trámite se ampliará por un año más. Con esta decisión, las personas que aún no han iniciado el proceso tendrán tiempo adicional para hacerlo.

El nuevo límite para tramitar la licencia de conducir permanente será el 31 de diciembre de 2026, fecha a partir de la cual ya no se aceptarán solicitudes bajo este esquema.

LOS MOTIVOS POR LOS QUE PUEDEN RETIRAR LA LICENCIA

Causar lesiones por negligencia, impericia o falta de responsabilidad del conductor

por negligencia, impericia o falta de responsabilidad del conductor Presentar información falsa o documentos alterados durante el trámite

o documentos alterados durante el trámite Acumular dos sanciones con suspensión previa de la licencia

Conducir bajo los efectos de estupefacientes

de estupefacientes Ser sancionado tres veces por manejar en estado de ebriedad en un periodo mayor a tres años

Ser sancionado dos veces por manejar en estado de ebriedad en un mismo año

QUÉ OCURRE SI TE CANCELAN LA LICENCIA PERMANENTE

En caso de que la licencia de conducir permanente sea cancelada, la persona ya no podrá solicitar una nueva bajo esta modalidad. Además, quedará impedida para manejar automóviles o motocicletas dentro de la Ciudad de México, lo que puede afectar su movilidad diaria y su vida laboral. Por ello, autoridades recomiendan conocer a fondo las normas de tránsito y cumplirlas de manera estricta para evitar sanciones mayores.

La licencia permanente representa una facilidad para los conductores, pero también exige un compromiso claro con la seguridad vial y el respeto a la ley. Conocer sus alcances y límites puede marcar la diferencia entre conservarla o perderla de forma definitiva.