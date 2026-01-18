Estos son los efectos de jugar videojuegos más de 10 horas a la semana

Un estudio reciente realizado por la Universidad de Curtin, en Australia, analiza cómo el tiempo dedicado a los videojuegos puede afectar la salud de los jóvenes, especialmente en aspectos como la dieta, el sueño y el peso corporal. La investigación fue publicada en la revista Nutrition y se centró en estudiantes universitarios.

CÓMO SE REALIZÓ EL ESTUDIO

Los investigadores encuestaron a 317 estudiantes de cinco universidades australianas, con una edad promedio de 20 años. Los participantes se dividieron en tres grupos según el tiempo que dedicaban a los videojuegos:

Jugadores bajos : 0 a 5 horas por semana.

: 0 a 5 horas por semana. Jugadores moderados : 5 a 10 horas por semana.

: 5 a 10 horas por semana. Jugadores altos: más de 10 horas por semana.

Los resultados mostraron que los jugadores bajos y moderados presentaban hábitos de salud similares, mientras que los efectos negativos se hicieron evidentes en quienes superaban las 10 horas semanales de juego.

IMPACTO EN LA DIETA Y EL PESO

El profesor Mario Siervo, de la Escuela de Salud Poblacional de Curtin, explicó que los estudiantes que jugaban más de 10 horas por semana mostraron una disminución en la calidad de su dieta y un mayor índice de masa corporal (IMC).

Jugadores altos : IMC promedio de 26.3 kg/m².

: de 26.3 kg/m². Jugadores bajos y moderados: IMC promedio de 22.2 y 22.8 kg/m², respectivamente.

Cada hora adicional de juego se asoció con un empeoramiento de la calidad de la dieta, incluso al considerar factores como estrés, actividad física y otros hábitos de vida.

EFECTOS EN EL SUEÑO

El estudio también identificó que las horas de juego se relacionan con una peor calidad del sueño. Mientras que todos los estudiantes reportaron problemas de descanso, los jugadores moderados y altos experimentaron interrupciones más frecuentes y mayores dificultades para dormir adecuadamente.

RECOMENDACIONES PARA UN JUEGO SALUDABLE

El profesor Siervo señala que el estudio no establece causalidad directa, pero sí evidencia un patrón claro: el juego excesivo puede aumentar factores de riesgo para la salud.

Para reducir estos riesgos, se recomienda:

Limitar el tiempo de juego a niveles moderados.

Evitar jugar a altas horas de la noche.

Tomar descansos regulares durante las sesiones de juego.

Elegir refrigerios saludables en lugar de comida chatarra.

Adoptar estas rutinas desde la universidad puede ayudar a mantener hábitos más saludables en la adultez y mejorar el bienestar general.