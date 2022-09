Estos son algunos de los memes tras la muerte de la reina Isabel

Este jueves 8 de septiembre falleció la reina Isabel II, según comunicó el Palacio de Buckingham.

La noticia conmocionó al mundo entero y varias personalidades presentaron sus condolencias y dedicaron mensajes por el eterno descanso de la reina madre.

Sin embargo, los memes no se hicieron esperar, invadiendo las redes sociales, particularmente Twitter.

Los más destacados fueron los de “Chabelo”, dado a la popular “competencia” con la soberana por su supuesta “eternidad”, ya que la cultura mexicana, la longevidad del comediante ha sido siempre motivo de memes, sobre todo cuando fallece una celebridad de avanzada edad.

Chabelo be like https://t.co/QJkenM6snw pic.twitter.com/DFvCkXOsTZ

Vine a ver sus memes sobre la muerte de la reina Isabel II, Carlos III, nostradamus y sobre como los guionista de The Crown se van a colocarla trabajar ahora si para darnos más temporadas... Yo no me río, se ríen ustedes pic.twitter.com/PBu3t5IFjF