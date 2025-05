Esta botella de Whisky se vende por 2.8 millones de dólares

En el universo de las bebidas espirituosas, el whisky más caro del mundo ha cambiado de manos en 2025, dejando atrás a Escocia para consagrar a Irlanda como nueva reina del lujo líquido.

Actualmente el récord lo ostenta The Emerald Isle, de The Craft Irish Whiskey Co., vendido en enero de 2024 por 2.8 millones de dólares al coleccionista Mikey Daley.

CARACTERÍSTICAS DEL WHISKY MÁS CARO DEL MUNDO

Este single malt irlandés de 30 años es parte de una edición ultra exclusiva llamada Seven Wonders of Ireland, de la cual existen solo siete sets. Su proceso de maduración incluye barricas de bourbon americano y jerez Pedro Ximénez, lo que le otorga un perfil aromático único.

Sin embargo, más allá del destilado, es su presentación la que redefine el concepto de lujo: una caja de nogal hecha a mano, botella de cristal soplado, pipeta de oro de 24 quilates, accesorios de obsidiana, dos cigarros Cohiba, un cortapuros dorado, un huevo Fabergé con diamantes y esmeraldas, y un reloj de oro rosa de 41 mm de la marca Fabergé.

Este set no solo posiciona a The Emerald Isle como el whisky más caro del mundo, sino que también lo convierte en una pieza de colección que fusiona alta relojería, joyería y arte.

¿QUIÉN TENÍA EL TÍTULO DE WHISKY MÁS CARO?

Antes, el título pertenecía a The Macallan 1926 60 años, madurado en barricas de jerez durante seis décadas y embotellado en 1986. Con solo 40 unidades, sus ediciones especiales incluían diseños de artistas como Peter Blake, Valerio Adami y Michael Dillon, siendo esta última la primera botella en superar el millón y medio de dólares en subasta.

El valor de estos whiskies no nada más reside en su antigüedad o sabor, sino también en la escasez, el diseño artístico, el lujo del empaque y el prestigio de la marca, factores que los transforman en verdaderos objetos de deseo para coleccionistas de alto nivel.