¿El romero sirve para evitar la caída del cabello o no? Esto dicen los expertos

El romero es una planta aromática que ha sido utilizada tradicionalmente para fortalecer el cabello y prevenir su caída. Sin embargo, la evidencia científica sobre su eficacia es limitada y los resultados son mixtos.

PROPIEDADES DEL ROMERO QUE PODRÍAN BENEFICIAR AL CABELLO

El aceite esencial de romero contiene compuestos como el ácido carnósico, el ácido rosmarínico y el carnosol, que poseen propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. Estas propiedades podrían ayudar a mantener un cuero cabelludo saludable y, teóricamente, favorecer el crecimiento del cabello.

¿QUÉ DICEN LOS ESTUDIOS?

Un estudio de 2015 publicado en el SKINmed Journal comparó la eficacia del aceite de romero con el minoxidil al 2 por ciento en 100 pacientes con alopecia androgénica. Los resultados mostraron que ambos tratamientos fueron igualmente efectivos en la estimulación del crecimiento capilar, aunque el aceite de romero causó menos picazón en el cuero cabelludo .

Otro estudio de 2020 publicado en "The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology" también sugirió que el romero podría ser beneficioso en el tratamiento de la alopecia androgénica y la alopecia areata.

PRECAUCIONES Y POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS

Aunque el aceite de romero es generalmente bien tolerado, algunas personas pueden experimentar irritación o dermatitis de contacto. Es recomendable realizar una prueba de parche antes de su aplicación en el cuero cabelludo. Además, el aceite esencial debe diluirse adecuadamente antes de su uso para evitar efectos adversos.

IMPORTANTE CONSULTAR DERMATÓLOGO

El romero muestra potencial como remedio natural para la caída del cabello, respaldado por algunos estudios científicos. Sin embargo, la evidencia disponible es insuficiente para recomendarlo como tratamiento principal.

Es importante consultar a un dermatólogo antes de iniciar cualquier tratamiento para la caída del cabello y considerar el uso de productos con respaldo científico comprobado