"El que es gallo"... Niño hace su tarea a la luz de una lámpara

Dice un viejo dicho popular que "El que es gallo donde quiera canta", y esto lo está demostrando un pequeño de la República Democrática del Congo , quien a pesar de vivir en uno de los países más pobres del mundo, no pone pretextos para cumplir con sus deberes: hacer la tarea .

La imagen de Érick, que así se llama el chico, que ha sido viralizada, fue tomada en una base militar de Uruguay en aquella nación del Continente Negro.

Esta misión es de las Naciones Unidas (ONU), misma que inició a inicios del presente siglo y ha contado con la participación de efectivos de ese país sudamericano.

El soldado que tomó la foto se llama Anderson Bressán, quien a través de su cuenta de Facebook compartió la imagen del menork, quien aprovecha la luz que proporciona una lámpara afuera de la base para cumplir con sus responsabilidades.

Pese a que la foto fue eliminada del perfil de Bressán, el texto siguió ahí, y dice: "Valoren cuando sus viejos les dicen ´estudiá´, no te enojes si te insisten calificaciones buenas. Tenemos todo sin saberlo, no le damos valor y del otro lado del mundo otros hacen un esfuerzo tremendo para hacerlo... un claro ejemplo, Érick un congolés que me pidió para aprovechar la luz para hacer sus tareas! aplaudo de pie a este niño".

Anderson Bressán se desempeña en el Regimiento Guayabos del departamento de Artigas, en el país austral; sin embargo, se encuentra destacamentado en la misión de paz de la ONU en el país africano.

El soldado contó a un medio noticioso que "estando en área de misión no puedo brindar información", y que al compartir la anécdota su intención era "hacer llegar un mensaje a los más jóvenes".